Tre Fontane, incendio colpisce il Lido Monnalisa. Vigili del Fuoco sul posto

del 2026-06-02

Un incendio di vaste dimensioni ha colpito il lido Monnalisa di Tre Fontane nel pomeriggio di oggi. Non sono note le cause alla base delle fiamme. Paura tra i lavoratori che hanno lasciato la struttura in tempo. Non si registrano feriti.

Sembra che alla base dell'incendio possa essersi verificato un cortocircuito all'interno della cucina cui sono seguite le fiamme che in pochi minuti hanno avvolto gran parte della struttura balneare. Sul posto i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento.