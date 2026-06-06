Partanna, al via i lavori per il ripristino dell’illuminazione pubblica in via Castelvetrano e nell’area PIP

di: Redazione - del 2026-06-06

Sono ufficialmente iniziati i lavori per il ripristino dell’illuminazione pubblica lungo via Castelvetrano e nell’area PIP di contrada Vallesecco. Questa mattina è stato effettuato un sopralluogo nei cantieri dove sono in corso gli interventi che consentiranno, dopo oltre due anni di disservizi, di riportare la luce in due zone strategiche del territorio partannese. L’opera è resa possibile grazie a un finanziamento di 150 mila euro ottenuto attraverso un emendamento regionale del Movimento 5 Stelle. Le risorse consentiranno di ripristinare le linee elettriche danneggiate dai furti e di riattivare l’intero impianto di pubblica illuminazione.

L’intervento rappresenta una risposta concreta a una problematica che per lungo tempo ha interessato cittadini, lavoratori e imprese, costretti a convivere con condizioni di scarsa visibilità e minore sicurezza lungo un’importante arteria stradale e nell’area destinata alle attività produttive. Tra gli obiettivi dell’opera vi sono il miglioramento della sicurezza stradale, una maggiore efficienza dei servizi nell’area industriale e il rafforzamento delle condizioni necessarie allo sviluppo economico del territorio.

Secondo il cronoprogramma, i lavori saranno completati nei prossimi giorni, consentendo la riattivazione dell’illuminazione pubblica e la definitiva conclusione di una situazione che si protraeva da oltre due anni. Il ripristino dell’impianto rappresenta non soltanto un intervento infrastrutturale, ma anche il risultato di un percorso che ha visto trasformarsi le richieste del territorio in finanziamenti, i finanziamenti in lavori e, infine, i lavori in un servizio concreto a beneficio della comunità.