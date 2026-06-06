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Carcassa di cavallo senza testa affiora sulla spiaggia di Tre Fontane

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di: Redazione - del 2026-06-06

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Immagine articolo: Carcassa di cavallo senza testa affiora sulla spiaggia di Tre Fontane

Macabro ritrovamento questa mattina sulla spiaggia di Tre Fontane, nel territorio di Campobello di Mazara. La carcassa di un cavallo, in avanzato stato di decomposizione e priva della testa, è stata rinvenuta sulla battigia nel tratto di litorale compreso tra le vie 151 e 153ª Est.

Secondo una prima ricostruzione, l’animale sarebbe stato trascinato fino a riva dalle correnti marine. A segnalare la presenza della carcassa sono stati alcuni bagnanti che si trovavano in spiaggia nelle prime ore della giornata. Il ritrovamento ha attirato l’attenzione dei presenti e delle autorità competenti, chiamate ad accertare la provenienza dell’animale e le cause della sua morte.

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