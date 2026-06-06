Carcassa di cavallo senza testa affiora sulla spiaggia di Tre Fontane

di: Redazione - del 2026-06-06

Macabro ritrovamento questa mattina sulla spiaggia di Tre Fontane, nel territorio di Campobello di Mazara. La carcassa di un cavallo, in avanzato stato di decomposizione e priva della testa, è stata rinvenuta sulla battigia nel tratto di litorale compreso tra le vie 151 e 153ª Est.

Secondo una prima ricostruzione, l’animale sarebbe stato trascinato fino a riva dalle correnti marine. A segnalare la presenza della carcassa sono stati alcuni bagnanti che si trovavano in spiaggia nelle prime ore della giornata. Il ritrovamento ha attirato l’attenzione dei presenti e delle autorità competenti, chiamate ad accertare la provenienza dell’animale e le cause della sua morte.