Castelvetrano, incidente tra auto e moto in via Campobello: scooter avvolto dalle fiamme

di: Redazione - del 2026-06-06

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi a Castelvetrano, dove si è verificato un incidente stradale in via Campobello che ha coinvolto un'autovettura Opel Station Wagon ed uno scooter. In seguito all'impatto, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo a due ruote avrebbe preso fuoco, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'area interessata dall'incidente. Presenti anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.

L'episodio ha causato rallentamenti alla circolazione lungo l'arteria interessata, mentre numerosi curiosi si sono fermati ad assistere alle operazioni di soccorso. A.M. 53enne castelvetranese è stato trasportato all'ospedale. Sul posto la squadra infortunistica della Polizia Municipale. Le cause dell’incidente restano da chiarire. Secondo una prima ipotesi, lo scooter avrebbe preso fuoco dopo aver strisciato sull’asfalto: una scintilla generata dall’attrito avrebbe innescato l’incendio, alimentato dal contemporaneo sversamento di carburante.