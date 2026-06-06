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Castelvetrano, a fuoco costone di via Tagliata. Sul posto i Vigili del Fuoco

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di: Redazione - del 2026-06-06

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Immagine articolo: Castelvetrano, a fuoco costone di via Tagliata. Sul posto i Vigili del Fuoco

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio lungo il costone di via Tagliata, a Castelvetrano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse ulteriormente.

L'area interessata dall'incendio, situata sotto la villa comunale, è caratterizzata dalla presenza di numerose erbacce secche e, secondo quanto riferito da alcuni residenti, non è la prima volta che si verificano episodi simili. Al momento non sono chiare le cause che hanno originato il rogo.

L'episodio riaccende il dibattito sulla manutenzione delle aree pubbliche. Se da un lato resta da accertare l'eventuale natura dolosa dell'incendio, dall'altro viene evidenziata la necessità di intervenire sulla vegetazione incolta e secca presente nella zona. Una situazione che, secondo alcuni cittadini, richiederebbe una maggiore attenzione da parte del Comune, anche alla luce dell'ordinanza sindacale che impone la pulizia dei terreni e il taglio dell'erba secca per prevenire il rischio incendi, disposizioni che dovrebbero valere anche per le aree comunali.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse senza particolari conseguenze, mentre restano da chiarire le origini dell'incendio.

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