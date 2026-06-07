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Castelvetrano, le telecamere contro l’abbandono dei rifiuti: primi risultati positivi

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di: Redazione - del 2026-06-07

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Immagine articolo: Castelvetrano, le telecamere contro l’abbandono dei rifiuti: primi risultati positivi

Sembrano dare risultati concreti le telecamere installate dalla Polizia Municipale nei punti strategici della città per contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Tra le aree maggiormente interessate in passato dagli abbancamenti figurava il sottopassaggio di via del Re, da tempo monitorato dagli agenti della Polizia Locale. Dopo gli interventi di controllo e le operazioni di bonifica effettuate, nel sito non vengono più registrate presenze significative di rifiuti, segnale di una maggiore attenzione da parte dei cittadini e dell’efficacia dell’attività di vigilanza.

Analoga situazione si registra in altre zone del centro urbano e delle periferie, dove il fenomeno degli abbancamenti abusivi appare in netta diminuzione. Via del Re rappresenta uno degli esempi più evidenti dei risultati ottenuti grazie al sistema di videosorveglianza e all’azione costante della Polizia Locale, impegnata nel monitoraggio del territorio e nella tutela del decoro urbano.

L’obiettivo dell’amministrazione resta quello di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno, proseguendo con i controlli e le attività di prevenzione per garantire una città più pulita e rispettosa dell’ambiente.

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