  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • A3 Conad
  • Kartodromo Triscina R2 da 15 maggio
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Santa Ninfa, successo per il progetto di informatica al Capuana

Resta sempre aggiornato

di: Mariano Pace - del 2026-06-05

Commenti
Immagine articolo: Santa Ninfa, successo per il progetto di informatica al Capuana

Bilancio estremamente lusinghiero e positivo per il progetto di informatica:” Avventura nel mondo del computer” realizzato a Santa Ninfapresso l’Istituto Comprensivo Luigi Capuana. Un piano progettuale articolatosi in un percorso di 180 ore finanziato dalla Fondazione Angelo Pirrello che ha sempre creduto nell'importanza dell'educazione digitale per le nuove generazioni.

Il progetto è stato fruito dagli alunni delle 12 classi della scuola primaria del plesso Rosmini. Il progetto di informatica, coordinato dalla docente Silvana Glorioso, referente per la Fondazione Pirrello, ha registrato la partecipazione del docente Nicola Accardo, che ha svolto attività e lezioni durante tutto l’anno scolastico, coinvolgendo gli studenti in percorsi graduali, creativi e coinvolgenti, finalizzati al potenziamento delle competenze digitali e vivendo ogni attività con curiosità, partecipazione ed entusiasmo.

Gli alunni delle classi prime hanno acquisito le competenze digitali di base, imparando a utilizzare mouse e tastiera. Nelle classi seconde hanno conosciuto i principali componenti del computer, la videoscrittura e i primi elementi di coding con Scratch Junior. Le classi terze hanno approfondito la programmazione a blocchi, la grafica digitale e l'uso di Canva. Nelle classi quarte sono state sviluppate competenze avanzate attraverso attività di stampa 3D, coding, intelligenza artificiale, grafici e presentazioni multimediali. 

Le classi quinte hanno consolidato tali competenze affrontando anche temi di cittadinanza digitale, sicurezza online e prevenzione del cyberbullismo. Attraverso attività pratiche e momenti di riflessione, i ragazzi hanno acquisito maggiore consapevolezza nell'uso responsabile delle tecnologie. L'intero percorso è stato caratterizzato da un clima partecipativo, voglia di imparare, collaborare e mettersi in gioco. Le attività laboratoriali hanno favorito la creatività, il problem solving e la fiducia nelle proprie capacità, trasformando ogni lezione in un'occasione di scoperta e crescita. Il progetto si é concluso, con grande entusiasmo, lasciando negli alunni non solo nuove competenze digitali, ma soprattutto il ricordo di un'esperienza stimolante, divertente e formativa che li accompagnerà nel loro futuro percorso scolastico e personale

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Di Stefano Soluzioni Partanna H2 dal 3 giugno
  • Camagna h2
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • a4 lisciandra
  • Saladino Moto dal 12 maggio H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

    11 Maggio - Il lettore scrive, via Partanna tra cantieri, polvere e traffico: “Residenti esasperati”

    11 Maggio - Il lettore scrive: “A Triscina in via 5 accesso al mare improponibile per anziani, bambini e disabili”

    09 Maggio - Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”

    I più letti

    Castelvetrano, scontro tra auto e trattore in via Partanna

    Un’ischemia cardiaca ha spezzato la vita in Portogallo alla giovane Sofia Barillà. Dolore anche a CVetrano

    Messina Denaro, un nuovo pentito dichiara: nel mirino un avvocato massone e la "Miss X"

    Tragedia in Portogallo: muore la 20enne palermitana Sofia Barillà. Numerosi post di cordoglio sui social

    Forte terremoto al largo della Calabria: scossa di 6.2 magnitudo avvertita anche in Sicilia

    Effeviauto P1 dal 5 giugno