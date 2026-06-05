Santa Ninfa, successo per il progetto di informatica al Capuana

di: Mariano Pace - del 2026-06-05

Bilancio estremamente lusinghiero e positivo per il progetto di informatica:” Avventura nel mondo del computer” realizzato a Santa Ninfapresso l’Istituto Comprensivo Luigi Capuana. Un piano progettuale articolatosi in un percorso di 180 ore finanziato dalla Fondazione Angelo Pirrello che ha sempre creduto nell'importanza dell'educazione digitale per le nuove generazioni.

Il progetto è stato fruito dagli alunni delle 12 classi della scuola primaria del plesso Rosmini. Il progetto di informatica, coordinato dalla docente Silvana Glorioso, referente per la Fondazione Pirrello, ha registrato la partecipazione del docente Nicola Accardo, che ha svolto attività e lezioni durante tutto l’anno scolastico, coinvolgendo gli studenti in percorsi graduali, creativi e coinvolgenti, finalizzati al potenziamento delle competenze digitali e vivendo ogni attività con curiosità, partecipazione ed entusiasmo.

Gli alunni delle classi prime hanno acquisito le competenze digitali di base, imparando a utilizzare mouse e tastiera. Nelle classi seconde hanno conosciuto i principali componenti del computer, la videoscrittura e i primi elementi di coding con Scratch Junior. Le classi terze hanno approfondito la programmazione a blocchi, la grafica digitale e l'uso di Canva. Nelle classi quarte sono state sviluppate competenze avanzate attraverso attività di stampa 3D, coding, intelligenza artificiale, grafici e presentazioni multimediali.

Le classi quinte hanno consolidato tali competenze affrontando anche temi di cittadinanza digitale, sicurezza online e prevenzione del cyberbullismo. Attraverso attività pratiche e momenti di riflessione, i ragazzi hanno acquisito maggiore consapevolezza nell'uso responsabile delle tecnologie. L'intero percorso è stato caratterizzato da un clima partecipativo, voglia di imparare, collaborare e mettersi in gioco. Le attività laboratoriali hanno favorito la creatività, il problem solving e la fiducia nelle proprie capacità, trasformando ogni lezione in un'occasione di scoperta e crescita. Il progetto si é concluso, con grande entusiasmo, lasciando negli alunni non solo nuove competenze digitali, ma soprattutto il ricordo di un'esperienza stimolante, divertente e formativa che li accompagnerà nel loro futuro percorso scolastico e personale