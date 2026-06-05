Italia Viva-Casa Riformista: Vincenzo Giardina, nuovo Coordinatore provinciale

di: Redazione - del 2026-06-05

Prosegue il percorso di crescita e radicamento di Italia Viva – Casa Riformista nella provincia di Trapani, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria presenza sui territori e valorizzare competenze ed esperienze al servizio delle comunità locali. In quest'ottica, è stato nominato Coordinatore provinciale di Italia Viva – Casa Riformista Vincenzo Giardina, docente presso il Polo Liceale di Castelvetrano e presidente del Kiwanis Club di Castelvetrano.

Padre di Asia, Corinne e Nicole, Vincenzo Giardina porta con sé una consolidata esperienza politica e amministrativa, maturata nel corso degli anni a partire dalla sua prima elezione nel 2006. Un percorso caratterizzato da impegno, partecipazione e attenzione alle esigenze del territorio. La sua nomina rappresenta un importante tassello nel processo di consolidamento del progetto riformista in provincia di Trapani e testimonia la volontà di costruire una rete sempre più forte, competente e vicina ai cittadini.