  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • A3 Conad
  • Kartodromo Triscina R2 da 15 maggio
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Italia Viva-Casa Riformista: Vincenzo Giardina, nuovo Coordinatore provinciale

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-06-05

Commenti
Immagine articolo: Italia Viva-Casa Riformista: Vincenzo Giardina, nuovo Coordinatore provinciale

Prosegue il percorso di crescita e radicamento di Italia Viva – Casa Riformista nella provincia di Trapani, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria presenza sui territori e valorizzare competenze ed esperienze al servizio delle comunità locali. In quest'ottica, è stato nominato Coordinatore provinciale di Italia Viva – Casa Riformista Vincenzo Giardina, docente presso il Polo Liceale di Castelvetrano e presidente del Kiwanis Club di Castelvetrano.

Padre di Asia, Corinne e Nicole, Vincenzo Giardina porta con sé una consolidata esperienza politica e amministrativa, maturata nel corso degli anni a partire dalla sua prima elezione nel 2006. Un percorso caratterizzato da impegno, partecipazione e attenzione alle esigenze del territorio. La sua nomina rappresenta un importante tassello nel processo di consolidamento del progetto riformista in provincia di Trapani e testimonia la volontà di costruire una rete sempre più forte, competente e vicina ai cittadini.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Di Stefano Soluzioni Partanna H2 dal 3 giugno
  • Camagna h2
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • a4 lisciandra
  • Saladino Moto dal 12 maggio H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

    11 Maggio - Il lettore scrive, via Partanna tra cantieri, polvere e traffico: “Residenti esasperati”

    11 Maggio - Il lettore scrive: “A Triscina in via 5 accesso al mare improponibile per anziani, bambini e disabili”

    09 Maggio - Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”

    I più letti

    Castelvetrano, scontro tra auto e trattore in via Partanna

    Un’ischemia cardiaca ha spezzato la vita in Portogallo alla giovane Sofia Barillà. Dolore anche a CVetrano

    Messina Denaro, un nuovo pentito dichiara: nel mirino un avvocato massone e la "Miss X"

    Tragedia in Portogallo: muore la 20enne palermitana Sofia Barillà. Numerosi post di cordoglio sui social

    Forte terremoto al largo della Calabria: scossa di 6.2 magnitudo avvertita anche in Sicilia

    Effeviauto P1 dal 5 giugno