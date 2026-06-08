Gli Alani Castrum Veteranum conquistano ancora il titolo mondiale
di: Comunicato Stampa - del 2026-06-08
La storia si ripete per l’allevamento Castrum Veteranum di Rosario Fasitta, allevatore da oltre trent’anni di Alani pluricampioni nazionali e internazionali.
In occasione della World Dog Show 2026, svoltasi a Bologna il 5 giugno, il soggetto Telemaco ha conquistato il prestigioso titolo di Miglior Maschio Arlecchino del Mondo, confermando l’eccellenza dell’allevamento siciliano.
Un successo che richiama quello ottenuto alla World Dog Show 2000 di Milano, quando altri due soggetti dell’allevamento, Apollo e India, si aggiudicarono rispettivamente i titoli di Miglior Maschio Nero del Mondo e Miglior Femmina Nera Speranza Mondiale.
«Ancora oggi, a distanza di trent’anni, la passione per l’allevamento di questa favolosa razza è viva come il primo giorno», ha dichiarato Rosario Fasitta, che continua a raccogliere importanti riconoscimenti a livello internazionale.