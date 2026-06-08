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Traffico di droga tra Palermo, Napoli, Roma e Reggio Calabria: sei misure cautelari

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di: Comunicato Stampa - del 2026-06-08

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Immagine articolo: Traffico di droga tra Palermo, Napoli, Roma e Reggio Calabria: sei misure cautelari

I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di sei persone, gravemente indiziate di traffico di sostanze stupefacenti, su disposizione del Gip del Tribunale di Palermo e su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

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    • L’indagine, condotta dal GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, ha fatto emergere l’esistenza di un’organizzazione attiva nel traffico di droga tra Palermo, Napoli, Roma e Reggio Calabria. Attraverso intercettazioni, videosorveglianza e servizi di osservazione, gli investigatori hanno individuato canali di approvvigionamento di cocaina e hashish.

    Nel corso delle attività sono state arrestate in flagranza nove persone e sequestrati circa 80 chilogrammi di sostanze stupefacenti. Resta fermo il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

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