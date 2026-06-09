Castelvetrano, beni inutilizzati diventano risorse: assegnati terreni, immobili e lotti produttivi

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-09

L’Amministrazione comunale di Castelvetrano celebra l’esito positivo di quattro procedure pubbliche che hanno consentito di assegnare beni confiscati alla criminalità organizzata, immobili comunali e lotti produttivi, restituendo alla collettività patrimoni rimasti a lungo inutilizzati.

Tra i risultati più significativi, l’assegnazione di oltre 219 mila metri quadrati di terreni e fabbricati rurali confiscati alla mafia, destinati a finalità sociali, educative e inclusive. Affidati inoltre all’AGESCI Castelvetrano 1 gli ultimi immobili confiscati di via Seggio, mentre i locali di Palazzo Pignatelli, in piazza Umberto I, sono stati assegnati alla Pro Loco per attività di promozione turistica e culturale.

Segnali incoraggianti arrivano anche dall’Area P.I.P. di contrada Strasatto, dove diverse imprese hanno manifestato interesse per l’acquisizione di lotti produttivi. Un percorso che sarà rafforzato da un finanziamento regionale di circa 1,5 milioni di euro destinato al completamento e al potenziamento dell’area, con l’obiettivo di attrarre nuovi investimenti e creare opportunità di sviluppo e occupazione per il territorio.