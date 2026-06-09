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"Lunedì ripartiranno lavori al porto. Dragaggio non possibile prima di rimozione alghe". Ecco cosa ha dichiarato l'Ass. Aricò

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di: Indelicato Federico Pier Paolo - del 2026-06-09

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Immagine articolo: "Lunedì ripartiranno lavori al porto. Dragaggio non possibile prima di rimozione alghe". Ecco cosa ha dichiarato l'Ass. Aricò

“Prima i lavori di sbancamento delle alghe e poi il dragaggio del porto. Lunedì riprenderanno i lavori. Il dragaggio non può essere effettuato se prima non avviene la rimozione delle alghe abbancate. Va verificata prima la linea batimetrica dello specchio d’acqua del porto e perché non si può inficiare la caratterizzazione dei fondali con la posidonia ancora presente nello specchio d’acqua”. A dichiararlo in aula all’ARS l’Ass. Alessandro Aricò in risposta all’intervento, sulla questione porto di Marinella, dell’On. Ciminnisi (5 Stelle).

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    • La scelta, osteggiata dai pescatori, è pertanto, tecnicamente e normativamente necessaria nonostante le iniziali rassicurazioni il famoso giorno della consegna dei lavori alla presenza di numerose rappresentanze politiche e di alcuni esponenti degli uffici regionali e della ditta.

    La ruspa dopo essere stata cacciata dai pescatori nei giorni scorsi tornerà quindi a Marinella di Selinunte a breve e inizierà il lavoro di rimozione delle alghe. Non si esclude che le Forze dell’Ordine dovranno garantire lo svolgimento delle regolari lavorazioni evitando momenti di tensione.

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