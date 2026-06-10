ASP Trapani, concorso per 32 dirigenti medici a tempo indeterminato

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-10

L’ASP di Trapani rafforza il proprio organico sanitario con l’indizione di un nuovo concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 32 dirigenti medici in diverse specialità. La selezione, per titoli ed esami, è rivolta sia agli specialisti già abilitati sia ai medici specializzandi a partire dal secondo anno di formazione. Le domande potranno essere presentate dal 10 giugno al 9 luglio 2026 attraverso la piattaforma dedicata dell’Azienda sanitaria.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha indetto, in esecuzione di una delibera del Commissario straordinario, un concorso pubblico per 32 posti nel profilo di Dirigente medico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato, in varie discipline.

Questo il dettaglio:

n. 8 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Radiodiagnostica,

n. 3 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Trasfusionale,

n. 6 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Legale,

n. 12 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Psichiatria

n. 3 posti di Dirigente Medico nelle discipline Psichiatria e/o Medicina Interna, Farmacologia, Neurologia e Malattie Infettive per l’Area delle Dipendenze Patologiche (Ser.D.).

Oltre la laurea magistrale in medicina e chirurgia è richiesta la specializzazione nelle discipline oggetto del concorso, o in discipline equipollenti o affini. Sono ammessi alla procedura nella specifica disciplina bandita i medici a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, che saranno collocati, all’esito positivo, in una graduatoria separata.

Il bando è consultabile sul portale del reclutamento “InPA”, e sul sito asptrapani.selezionieconcorsi.it/, piattaforma tramite la quale è possibile partecipare al concorso registrandosi, con i propri dati anagrafici, selezionando la procedura d’interesse e compilando, in ogni sua parte, il format online. Le candidature potranno essere presentate da domani, mercoledì 10 giugno 2026 e fino alle ore 23:59 di giovedì 9 luglio 2026.