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ASP Trapani, concorso per 32 dirigenti medici a tempo indeterminato

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di: Comunicato Stampa - del 2026-06-10

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Immagine articolo: ASP Trapani, concorso per 32 dirigenti medici a tempo indeterminato

L’ASP di Trapani rafforza il proprio organico sanitario con l’indizione di un nuovo concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 32 dirigenti medici in diverse specialità. La selezione, per titoli ed esami, è rivolta sia agli specialisti già abilitati sia ai medici specializzandi a partire dal secondo anno di formazione. Le domande potranno essere presentate dal 10 giugno al 9 luglio 2026 attraverso la piattaforma dedicata dell’Azienda sanitaria.

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    • L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha indetto, in esecuzione di una delibera del Commissario straordinario, un concorso pubblico per 32 posti nel profilo di Dirigente medico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato, in varie discipline. 

    Questo il dettaglio:
    n. 8 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Radiodiagnostica, 
    n. 3 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Trasfusionale, 
    n. 6 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Legale, 
    n. 12 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Psichiatria 
    n. 3 posti di Dirigente Medico nelle discipline Psichiatria e/o Medicina Interna, Farmacologia, Neurologia e Malattie Infettive per l’Area delle Dipendenze Patologiche (Ser.D.).

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    • Oltre la laurea magistrale in medicina e chirurgia è richiesta la specializzazione nelle discipline oggetto del concorso, o in discipline equipollenti o affini. Sono ammessi alla procedura nella specifica disciplina bandita i medici a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, che saranno collocati, all’esito positivo, in una graduatoria separata.

    Il bando è consultabile sul portale del reclutamento “InPA”, e sul sito asptrapani.selezionieconcorsi.it/, piattaforma tramite la quale è possibile partecipare al concorso registrandosi, con i propri dati anagrafici, selezionando la procedura d’interesse e compilando, in ogni sua parte, il format online. Le candidature potranno essere presentate da domani, mercoledì 10 giugno 2026 e fino alle ore 23:59 di giovedì 9 luglio 2026.

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