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Straordinario successo per la danza castelvetranese: Giorgia Firenze è Campionessa Italiana 2026

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di: Redazione - del 2026-06-08

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Immagine articolo: Straordinario successo per la danza castelvetranese: Giorgia Firenze è Campionessa Italiana 2026

Castelvetrano continua a confermarsi una vera e propria fucina di talenti nel mondo della danza sportiva. L'ultimo, straordinario traguardo porta la firma di Giorgia Firenze, atleta della rinomata scuola di ballo Antonel Dance, che il 5 giugno 2026 ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana ai Campionati Italiani di Danza Sportiva anmb.

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    • Un percorso perfetto: dal titolo regionale alla vetta nazionale

    La vittoria del titolo italiano non arriva a sorpresa, ma rappresenta il coronamento di un cammino agonistico impeccabile. Solo un mese fa, nel mese di maggio, Giorgia aveva già dato prova del suo straordinario valore conquistando il titolo di Campionessa Regionale. Lontana dal sedersi sugli allori, l'atleta ha mantenuto altissima la concentrazione e, a pochissime settimane di distanza, si è riconfermata ai vertici assoluti della disciplina, superando la agguerrita concorrenza sulla pista nazionale e portando a casa la medaglia d'oro più ambita.

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    • Il trionfo del lavoro di squadra

    Questo eccezionale risultato premia non solo il talento cristallino, la determinazione e i sacrifici di Giorgia, ma anche l'altissimo livello tecnico e formativo della scuola Antonel Dance. Il team di professionisti della scuola ha saputo guidare l'atleta passo dopo passo, ottimizzando la preparazione coreografica e atletica per permetterle di brillare sul palcoscenico più importante d'Italia. A Giorgia Firenze e a tutto lo staff della Antonel Dance vanno i più vivi complimenti per aver scritto una splendida pagina di sport e per aver portato con orgoglio il nome di Castelvetrano sul gradino più alto del podio nazionale.

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