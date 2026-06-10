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Tre Fontane, il sindaco dispone verifiche sulle telecamere dopo gli episodi di violenza

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di: Redazione - del 2026-06-10

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Immagine articolo: Tre Fontane, il sindaco dispone verifiche sulle telecamere dopo gli episodi di violenza

Dopo i gravi episodi di disordine e le liti verificatisi nella serata di sabato scorso a Tre Fontane, il sindaco Daniele Mangiaracina ha emanato una direttiva urgente finalizzata all'individuazione dei responsabili. Il provvedimento dispone l'immediata verifica delle immagini registrate dal sistema comunale di videosorveglianza, con l'obiettivo di acquisire elementi utili alle indagini e identificare le persone coinvolte nei fatti.

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    • Il materiale raccolto sarà trasmesso alle Forze dell'Ordine e alla Procura della Repubblica, che procederanno con gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti di competenza. L'Amministrazione comunale ha ribadito la propria ferma volontà di contrastare ogni forma di violenza, illegalità e turbativa dell'ordine pubblico, sottolineando l'importanza di garantire sicurezza e serenità ai cittadini, ai residenti e ai numerosi visitatori che frequentano la località balneare.

    Proseguirà inoltre la collaborazione tra il Comune e le Forze dell'Ordine per prevenire il ripetersi di episodi analoghi e tutelare il decoro e la vivibilità del territorio.

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