Sopralluogo allo stadio: la nuova Folgore e la Castelvetrano Selinunte attendono l'assegnazione dell'impianto. 9 anni fa la vittoria dei playoff a Cervinara

di: Redazione - del 2026-06-10

Nella giornata di ieri la commissione comunale, guidata dalla dott.ssa Morici e alla presenza dei tecnici comunali e dell'assessore Monia Rubbino, ha effettuato un sopralluogo presso lo stadio cittadino per verificare le condizioni degli spogliatoi e della palazzina che nella scorsa stagione ha ospitato gli atleti.

L'ispezione rappresenta un passaggio importante in vista della prossima assegnazione della struttura alla nuova Folgore congiuntamente alla società di calcio giovanile castelvetranese ASD Castelvetrano Selinunte Scuola Calcio Elìte, società che si prepara ad affrontare il nuovo campionato con entusiasmo e con l'obiettivo di costruire le basi per una stagione da protagonista.

L'occasione richiama alla memoria una delle pagine più belle della storia recente del club. Undici anni fa, infatti, la Folgore dell'allora presidente Gaspare Raineri, guidata in panchina da Nicola Terranova, conquistava la vittoria nei playoff. Un'impresa costruita grazie al prezioso successo per 3-1 ottenuto nella gara d'andata contro l'Audax Cervinara e difeso con determinazione nel match di ritorno.

Un ricordo che continua a rappresentare un punto di riferimento per l'ambiente folgorino, oggi pronto a scrivere una nuova pagina della propria storia sportiva.