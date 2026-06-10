Marinella, commercianti Scalo di Bruca anticipano tassa suolo pubblico e intervengono su piazza in legno

di: Redazione - del 2026-06-10

Un intervento urgente per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti che frequentano ogni giorno il lungomare di Marinella di Selinunte. Commercianti e amministrazione comunale hanno raggiunto un accordo per effettuare lavori di ripristino nei punti più deteriorati della passerella in legno.

In considerazione delle condizioni precarie in cui versa la piazzetta lignea di Marinella di Selinunte e con la stagione estiva ormai pienamente avviata, i commercianti dell'area hanno deciso di unire le forze per intervenire sui tratti maggiormente ammalorati della struttura. L'iniziativa è stata concordata con l'amministrazione comunale di Castelvetrano e prevede l'esecuzione di alcuni interventi mirati, affidati a una ditta specializzata, finalizzati alla messa in sicurezza delle zone che presentano il maggiore stato di degrado e che potrebbero rappresentare un rischio per la pubblica incolumità.

In accordo con il sindaco Giovanni Lentini, gli operatori commerciali anticiperanno le somme dovute per l'anno in corso a titolo di canone per l'occupazione del suolo pubblico. Le risorse saranno destinate direttamente alla realizzazione degli interventi di ripristino, per un importo complessivo stimato in circa 12 mila euro.

La struttura, fortemente segnata dalle mareggiate che hanno interessato il litorale durante la stagione invernale, necessita comunque di interventi di manutenzione straordinaria più consistenti, che potranno essere programmati e realizzati successivamente al termine della stagione estiva. La priorità condivisa da commercianti e amministrazione comunale resta, infatti, quella di eliminare ogni possibile situazione di pericolo e garantire condizioni di sicurezza ai numerosi residenti e visitatori che quotidianamente frequentano la piazzetta in legno a Marinella di Selinunte.

I lavori si concluderanno nelle prossime settimane, al momento è stato sistemato lo scivolo in legno che porta in spiaggia.