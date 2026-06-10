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Marinella, commercianti Scalo di Bruca anticipano tassa suolo pubblico e intervengono su piazza in legno

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di: Redazione - del 2026-06-10

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Immagine articolo: Marinella, commercianti Scalo di Bruca anticipano tassa suolo pubblico e intervengono su piazza in legno

Un intervento urgente per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti che frequentano ogni giorno il lungomare di Marinella di Selinunte. Commercianti e amministrazione comunale hanno raggiunto un accordo per effettuare lavori di ripristino nei punti più deteriorati della passerella in legno.

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    • In considerazione delle condizioni precarie in cui versa la piazzetta lignea di Marinella di Selinunte e con la stagione estiva ormai pienamente avviata, i commercianti dell'area hanno deciso di unire le forze per intervenire sui tratti maggiormente ammalorati della struttura. L'iniziativa è stata concordata con l'amministrazione comunale di Castelvetrano e prevede l'esecuzione di alcuni interventi mirati, affidati a una ditta specializzata, finalizzati alla messa in sicurezza delle zone che presentano il maggiore stato di degrado e che potrebbero rappresentare un rischio per la pubblica incolumità.

    In accordo con il sindaco Giovanni Lentini, gli operatori commerciali anticiperanno le somme dovute per l'anno in corso a titolo di canone per l'occupazione del suolo pubblico. Le risorse saranno destinate direttamente alla realizzazione degli interventi di ripristino, per un importo complessivo stimato in circa 12 mila euro.

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    • La struttura, fortemente segnata dalle mareggiate che hanno interessato il litorale durante la stagione invernale, necessita comunque di interventi di manutenzione straordinaria più consistenti, che potranno essere programmati e realizzati successivamente al termine della stagione estiva. La priorità condivisa da commercianti e amministrazione comunale resta, infatti, quella di eliminare ogni possibile situazione di pericolo e garantire condizioni di sicurezza ai numerosi residenti e visitatori che quotidianamente frequentano la piazzetta in legno a Marinella di Selinunte.

    I lavori si concluderanno nelle prossime settimane, al momento è stato sistemato lo scivolo in legno che porta in spiaggia.

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