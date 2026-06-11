  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Kartodromo Triscina R2 da 15 maggio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Marinella, stop ai contenitori dei rifiuti non autorizzati. Dall'opposizione proposta di isole ecologiche

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-06-11

Commenti
Immagine articolo: Marinella, stop ai contenitori dei rifiuti non autorizzati. Dall'opposizione proposta di isole ecologiche

(ph. google.com/maps)

Con l’Ordinanza sindacale n. 30/2026, il Comune ha disposto la rimozione dei contenitori per i rifiuti non autorizzati e dei rifiuti depositati lungo le strade che si affacciano sul litorale di Marinella di Selinunte, tra cui via Marco Polo, via Pigafetta e via Antoniotto Usodimare. Il provvedimento arriva al termine di un confronto con commercianti, ristoratori e operatori economici della borgata, promosso attraverso il SUAP, per individuare soluzioni capaci di conciliare le esigenze delle attività con il decoro urbano e l’immagine turistica del territorio.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • L’amministrazione ha evidenziato la possibilità di incrementare i ritiri di alcune frazioni di rifiuto, servizio che comporterebbe però costi aggiuntivi. Allo stesso tempo, è stata incoraggiata la realizzazione di spazi schermati e strutture dedicate alla custodia dei contenitori, già adottate da alcune attività. L’obiettivo dell’ordinanza è garantire il rispetto delle norme vigenti, migliorare la qualità degli spazi pubblici e ridurre l’impatto visivo dei rifiuti nelle aree a maggiore vocazione turistica e balneare.

    Intanto la consigliera comunale EnzaViola ha presentato una mozione con cui chiede all’amministrazione comunale di individuare con urgenza aree o punti di conferimento dedicati alle attività commerciali e di ristorazione di Selinunte. L’obiettivo è migliorare la gestione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, soprattutto durante la stagione estiva, garantendo decoro urbano, igiene pubblica e un servizio più efficiente a sostegno del comparto turistico e commerciale della borgata.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Di Stefano Soluzioni Partanna H2 dal 3 giugno
  • E-Medical Santa Ninfa H2 dal 11 giugno
  • Saladino Moto dal 12 maggio H2
  • a4 lisciandra
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Camagna h2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Giugno - Il lettore scrive: "Cumulo di fogliame in piazza Diodoro Siculo", la segnalazione di un lettore

    09 Giugno - Il lettore scrive: "Telecamere contro l'abbandono dei rifiuti e nei pressi di Museo e Biblioteca?"

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

    11 Maggio - Il lettore scrive, via Partanna tra cantieri, polvere e traffico: “Residenti esasperati”

    I più letti

    Castelvetrano, incidente tra auto e moto in via Campobello: scooter avvolto dalle fiamme

    Carcassa di cavallo senza testa affiora sulla spiaggia di Tre Fontane

    Castelvetrano, le telecamere contro l’abbandono dei rifiuti: primi risultati positivi

    Ruba auto dell'Asp a Castelvetrano, donna fermata dai Carabinieri nelle campagne di Granitola

    Straordinario successo per la danza castelvetranese: Giorgia Firenze è Campionessa Italiana 2026

    catalanotto immobiliare P1 dal 9 giugno