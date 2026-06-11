Marinella, stop ai contenitori dei rifiuti non autorizzati. Dall'opposizione proposta di isole ecologiche

di: Redazione - del 2026-06-11

(ph. google.com/maps)

Con l’Ordinanza sindacale n. 30/2026, il Comune ha disposto la rimozione dei contenitori per i rifiuti non autorizzati e dei rifiuti depositati lungo le strade che si affacciano sul litorale di Marinella di Selinunte, tra cui via Marco Polo, via Pigafetta e via Antoniotto Usodimare. Il provvedimento arriva al termine di un confronto con commercianti, ristoratori e operatori economici della borgata, promosso attraverso il SUAP, per individuare soluzioni capaci di conciliare le esigenze delle attività con il decoro urbano e l’immagine turistica del territorio.

L’amministrazione ha evidenziato la possibilità di incrementare i ritiri di alcune frazioni di rifiuto, servizio che comporterebbe però costi aggiuntivi. Allo stesso tempo, è stata incoraggiata la realizzazione di spazi schermati e strutture dedicate alla custodia dei contenitori, già adottate da alcune attività. L’obiettivo dell’ordinanza è garantire il rispetto delle norme vigenti, migliorare la qualità degli spazi pubblici e ridurre l’impatto visivo dei rifiuti nelle aree a maggiore vocazione turistica e balneare.

Intanto la consigliera comunale EnzaViola ha presentato una mozione con cui chiede all’amministrazione comunale di individuare con urgenza aree o punti di conferimento dedicati alle attività commerciali e di ristorazione di Selinunte. L’obiettivo è migliorare la gestione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, soprattutto durante la stagione estiva, garantendo decoro urbano, igiene pubblica e un servizio più efficiente a sostegno del comparto turistico e commerciale della borgata.