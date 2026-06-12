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Incendi lungo la SS115 e a Partanna, mobilitate le sezioni di Castelvetrano, Mazara e Santa Ninfa

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di: Redazione - del 2026-06-12

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Immagine articolo: Incendi lungo la SS115 e a Partanna, mobilitate le sezioni di Castelvetrano, Mazara e Santa Ninfa

Un intenso pomeriggio di lavoro per le squadre antincendio dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco delle sezioni di Castelvetrano, Mazara del Vallo e Santa Ninfa, impegnate in due distinti interventi sul territorio provinciale. Il primo allarme è scattato intorno alle ore 13.30 lungo la Strada Statale 115, in direzione Menfi, dove una squadra dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Castelvetrano ha individuato un incendio di interfaccia sviluppatosi in prossimità della carreggiata. Le operazioni di spegnimento si sono protratte fino alle ore 16.30, impegnando gli operatori per circa tre ore.

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    • Secondo una prima valutazione, il rogo potrebbe avere origine dolosa, considerata la presenza nell’area interessata di rifiuti, materiale plastico e altri elementi facilmente infiammabili che avrebbero favorito la propagazione delle fiamme. Al termine delle operazioni è stata evidenziata la necessità di una tempestiva bonifica del sito per eliminare le condizioni che potrebbero favorire nuovi episodi.

    Concluso il primo intervento, le stesse squadre sono state immediatamente dirottate nel territorio di Partanna, dove era in corso un vasto incendio che ha interessato un’area di circa cinque ettari. Le fiamme hanno raggiunto una zona particolarmente delicata, estendendosi fino ai confini delle abitazioni e rendendo necessario un rapido dispiegamento di uomini e mezzi per mettere in sicurezza l’area.

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    • Nel secondo intervento sono stati impiegati complessivamente undici operatori antincendio appartenenti alle sezioni dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Mazara del Vallo, Santa Ninfa e Castelvetrano, realtà che da quest’anno hanno rafforzato la propria collaborazione operativa per garantire una risposta più efficace alle emergenze su tutto il territorio trapanese.

    Fondamentale anche il supporto alla viabilità e alla sicurezza garantito dalla Polizia Municipale di Partanna e dai volontari dell’Associazione Gisella di Partanna, che hanno collaborato nella gestione del traffico e delle aree interessate dall’emergenza. L’ennesima giornata caratterizzata da alte temperature e condizioni favorevoli allo sviluppo degli incendi conferma l’importanza del presidio assicurato dai volontari antincendio e della sinergia tra associazioni, forze dell’ordine e amministrazioni locali per la tutela del territorio e della pubblica incolumità.

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