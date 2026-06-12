Santa Ninfa, riqualificato il campo di calcetto: un impianto moderno e sicuro per la comunità

di: Redazione - del 2026-06-12

Il campo di calcetto del Bastione di Santa Ninfa torna a essere pienamente fruibile grazie a un importante intervento di riqualificazione che ne ha restituito funzionalità, sicurezza e decoro. Sarà intitolato a Totò Schillaci. La struttura sportiva, nel corso degli anni, aveva subito un progressivo deterioramento a causa dell'intenso utilizzo e della carenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, fino a raggiungere condizioni che non ne consentivano più un utilizzo in piena sicurezza. Per far fronte a questa situazione, l'Amministrazione comunale ha avviato un progetto di recupero reso possibile grazie a un finanziamento di 117.000 euro della Regione Siciliana, ottenuto con il contributo dell'onorevole Pellegrino.

I lavori hanno interessato il rifacimento del fondo di gioco e del manto erboso, il ripristino della recinzione perimetrale, il potenziamento dell'impianto di illuminazione, l'installazione di un sistema di videosorveglianza e la riqualificazione degli spogliatoi. Interventi che hanno consentito di riportare l'impianto agli standard necessari per garantire sicurezza, efficienza e comfort agli utenti.

Con il completamento delle opere, Santa Ninfa può oggi contare su una struttura sportiva rinnovata e adeguata alle esigenze della comunità. Un investimento significativo a favore dello sport e dell'aggregazione sociale, che offre ai giovani, alle associazioni sportive e a tutti i cittadini uno spazio moderno e accogliente dove praticare attività fisica e condividere momenti di socialità.

La riqualificazione del campo di calcetto rappresenta un ulteriore tassello nell'impegno dell'Amministrazione comunale volto alla valorizzazione degli impianti pubblici e alla promozione dello sport come strumento di crescita, inclusione e benessere per l'intera comunità.