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Castelvetrano, auto si schianta contro muretto per scarsa visibilità causa incendio

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di: Federico Pier Paolo Indelicato - del 2026-06-12

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Immagine articolo: Castelvetrano, auto si schianta contro muretto per scarsa visibilità causa incendio

Incidente stradale a Castelvetrano nei pressi dell’ex cantina Zangara nei pressi del bivio tra via seggio e via Castelvetrano. Una Mercedes con a bordo due persone di circa 70 anni, originarie di Partinico, è finita contro un muretto in cemento armato, riportando danni gravissimi fino a essere completamente distrutta.

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    • Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe stato causato dalla scarsa visibilità lungo la carreggiata, invasa da una densa nube di fumo nero proveniente da un incendio di rifiuti abbandonati sul ciglio della strada. I due occupanti stavano percorrendo l’arteria in direzione di Marinella di Selinunte quando il conducente avrebbe perso l’orientamento.

    Non si esclude che l’automobilista, poco pratico della zona, non sia riuscito a individuare in tempo il muretto a causa del fumo che aveva notevolmente ridotto la visibilità. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato la completa distruzione del veicolo mentre gli occupanti hanno riportato escoriazioni e traumi e non sono in pericolo di vita. 

    Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità competenti per gli accertamenti del caso e per mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio.

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