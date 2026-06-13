Chirurgia ordinaria sospesa a Trapani: interventi trasferiti anche a Castelvetrano

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-13

Per consentire l’ammodernamento degli impianti di aerazione delle sale operatorie dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, l’Asp ha disposto la sospensione temporanea degli interventi chirurgici programmati. Garantite tutte le attività di emergenza, mentre una parte degli interventi ordinari sarà trasferita negli ospedali di Marsala e Castelvetrano.

Da lunedì 15 giugno l’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani sospenderà temporaneamente gli interventi chirurgici programmati per consentire la sostituzione delle obsolete unità di trattamento dell’aria del complesso operatorio. I lavori, considerati improrogabili per garantire maggiore sicurezza ed efficienza, avranno una durata stimata di circa tre settimane.

L’Asp di Trapani assicura che resteranno pienamente operative le attività di emergenza e urgenza, comprese le chirurgie oncologiche, i politraumi, i parti cesarei e le procedure non differibili.

Per garantire la continuità assistenziale, gli interventi chirurgici programmabili saranno temporaneamente trasferiti negli ospedali di Marsala e soprattutto di Castelvetrano, che supporteranno il presidio trapanese durante il periodo dei lavori. Al termine dell’intervento, il Sant’Antonio Abate sarà dotato di un nuovo e moderno sistema di climatizzazione delle sale operatorie.