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Questione alghe, l’Ass. Pammilo: “Non organizzeremo sagra sarde e uscita in mare Madonna per festa Sacro Cuore”

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di: Federico Pier Paolo Indelicato - del 2026-06-13

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Immagine articolo: Questione alghe, l’Ass. Pammilo: “Non organizzeremo sagra sarde e uscita in mare Madonna per festa Sacro Cuore”

La posidonia del porto di Marinella fa saltare la  festa  della Madonna del Sacro Cuore per come tutti siamo abituati a conoscerla e rimanda al prossimo anno la sagra delle sarde.

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    • La triste querelle sulle alghe vedrà da lunedì, come annunciato all’Ars dall’Assessore Aricò, lo sbancamento auspicato dalla marineria delle alghe accumulate sul porto da diverso tempo e non già le alghe presenti nel fondale.

    In segno di protesta, pertanto, la marineria sembra intenzionata a non effettuare l’imbarco della Madonna e la tradizionale traversata in mare limitando il giro della Madonna dentro la borgata. Come ci fa sapere l’Associazione Pammilo per il tramite del Presidente Giacomo Russo, “non ci sono le condizioni per garantire in sicurezza l’uscita della Madonna per l’assenza di adeguato fondale. Al tempo stesso siamo molto amareggiati per le solite vicissitudini del porto che ci danneggiano ormai da anni. Non organizzeremo neanche la sagra delle sarde e i giochi antichi che volevamo riportare in vita”.

    Intanto lunedì è previsto l’avvio dei lavori e la ruspa torna a Marinella dopo essere stata rispedita in sede in conseguenza della protesta. Aricò ha ribadito più volte nel corso del suo intervento all’Ars che sono state avvisate tutte le autorità competenti. Il messaggio probabilmente implicito per scoraggiare ulteriori forme di protesta. La speranza è che alla fine la festa della Madonna e la sagra delle sarde possano svolgersi regolarmente.

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