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Nuovo attacco alla Sicily by Car: incendio doloso distrugge undici veicoli a Palermo

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di: Redazione - del 2026-06-11

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Immagine articolo: Nuovo attacco alla Sicily by Car: incendio doloso distrugge undici veicoli a Palermo

Ancora un episodio intimidatorio ai danni della Sicily by Car. Nella notte un incendio di natura dolosa ha colpito il deposito dell’azienda di autonoleggio in via San Lorenzo, a Palermo, provocando la distruzione di undici mezzi tra automobili e furgoni.

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    • Le fiamme sono divampate poco dopo le 2 e hanno rapidamente coinvolto i veicoli parcheggiati all’interno dell’area. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per contenere il rogo ed evitare che si propagasse ulteriormente. Sono in corso le indagini per individuare gli autori e chiarire il movente dell’azione criminale.

    Si tratta del terzo episodio che, nel giro di pochi mesi, prende di mira la società fondata dall’imprenditore Tommaso Dragotto. Lo scorso 21 marzo il deposito di via San Lorenzo era già finito nel mirino di ignoti che avevano esploso diversi colpi di arma da fuoco all’interno dell’area. Successivamente, il 27 maggio, un altro incendio aveva colpito il nuovo spazio espositivo di Villagrazia di Carini, inaugurato appena poche settimane prima, danneggiando o distruggendo una ventina di vetture.

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    • La sequenza di episodi ha acceso l’attenzione degli investigatori, chiamati a verificare eventuali collegamenti tra i diversi attacchi. Intanto la proprietà ribadisce la volontà di non cedere a nessuna forma di pressione o intimidazione.

    «Sono dei delinquenti», ha dichiarato Dragotto commentando il nuovo attentato. L’imprenditore ha spiegato di non conoscere le ragioni che si celano dietro gli attacchi e ha confermato quanto già espresso in passato: la società non intende piegarsi a eventuali tentativi estorsivi.

    Fondata nel 1963, Sicily by Car rappresenta una delle principali realtà italiane nel settore dell’autonoleggio, con una presenza consolidata sul territorio nazionale e una flotta composta da migliaia di veicoli.

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