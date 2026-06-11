Ruba alcolici al supermercato, carabinieri arrestano 54enne

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-11

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 54 anni, ritenuto responsabile di un furto all’interno di un supermercato della città. L’uomo è stato fermato dai militari all’uscita dell’esercizio commerciale mentre trasportava uno zaino contenente diverse bottiglie di alcolici, per un valore complessivo superiore a 100 euro, sottratte poco prima dagli scaffali del punto vendita.

Gli accertamenti successivi hanno inoltre permesso di appurare che il 54enne avrebbe agito con le stesse modalità in almeno altre quattro occasioni nello stesso supermercato. A confermarlo sarebbero state le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza dell’attività commerciale. Dopo l’arresto, il giudice ha convalidato il provvedimento disponendo nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.