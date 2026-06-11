  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Kartodromo Triscina R2 da 15 maggio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Ruba alcolici al supermercato, carabinieri arrestano 54enne

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-11

Commenti
Immagine articolo: Ruba alcolici al supermercato, carabinieri arrestano 54enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 54 anni, ritenuto responsabile di un furto all’interno di un supermercato della città. L’uomo è stato fermato dai militari all’uscita dell’esercizio commerciale mentre trasportava uno zaino contenente diverse bottiglie di alcolici, per un valore complessivo superiore a 100 euro, sottratte poco prima dagli scaffali del punto vendita.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Gli accertamenti successivi hanno inoltre permesso di appurare che il 54enne avrebbe agito con le stesse modalità in almeno altre quattro occasioni nello stesso supermercato. A confermarlo sarebbero state le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza dell’attività commerciale. Dopo l’arresto, il giudice ha convalidato il provvedimento disponendo nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • E-Medical Santa Ninfa H2 dal 11 giugno
  • Di Stefano Soluzioni Partanna H2 dal 3 giugno
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • Camagna h2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Saladino Moto dal 12 maggio H2
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Giugno - Il lettore scrive: "Cumulo di fogliame in piazza Diodoro Siculo", la segnalazione di un lettore

    09 Giugno - Il lettore scrive: "Telecamere contro l'abbandono dei rifiuti e nei pressi di Museo e Biblioteca?"

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

    11 Maggio - Il lettore scrive, via Partanna tra cantieri, polvere e traffico: “Residenti esasperati”

    I più letti

    Castelvetrano, incidente tra auto e moto in via Campobello: scooter avvolto dalle fiamme

    Carcassa di cavallo senza testa affiora sulla spiaggia di Tre Fontane

    Castelvetrano, le telecamere contro l’abbandono dei rifiuti: primi risultati positivi

    Ruba auto dell'Asp a Castelvetrano, donna fermata dai Carabinieri nelle campagne di Granitola

    Straordinario successo per la danza castelvetranese: Giorgia Firenze è Campionessa Italiana 2026

    catalanotto immobiliare P1 dal 9 giugno