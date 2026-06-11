Medici di famiglia nelle Case di Comunità: parte la nuova rete sanitaria

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-11

Entrano nella fase operativa le Case di Comunità dell’Asp di Trapani, il nuovo modello di assistenza territoriale previsto dal Decreto Ministeriale 77/2022. Dopo il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale, sono già attive le strutture di Partanna, Salemi e Trapani-Erice, mentre da questa settimana diventano operative anche quelle di Marsala, Mazara del Vallo, Pantelleria, Castellammare del Golfo e Custonaci.

L’obiettivo è rafforzare la sanità di prossimità, offrendo ai cittadini un punto di riferimento unico dove integrare medicina generale, specialistica ambulatoriale, assistenza infermieristica, servizi domiciliari e socio-sanitari. Le nuove strutture punteranno in particolare sulla prevenzione, sulla gestione delle patologie croniche e sulla presa in carico dei pazienti più fragili.

Il commissario straordinario dell’Asp, Sabrina Pulvirenti, ha sottolineato come le Case di Comunità rappresentino un passaggio fondamentale per rendere i servizi sanitari più accessibili e vicini ai bisogni della popolazione. Soddisfazione è stata espressa anche dalla Fimmg Trapani, che ha evidenziato il ruolo centrale dei medici di famiglia all’interno del nuovo sistema, precisando che gli ambulatori territoriali continueranno a rappresentare il primo presidio sanitario per i cittadini.