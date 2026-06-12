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Lavoro nero e sicurezza, controlli dei Carabinieri nel trapanese: sei lavoratori irregolari

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di: Comunicato Stampa - del 2026-06-12

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Immagine articolo: Lavoro nero e sicurezza, controlli dei Carabinieri nel trapanese: sei lavoratori irregolari

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani, in collaborazione con l'Arma territoriale e i funzionari dell'INPS, hanno effettuato una serie di controlli in allevamenti e aziende agrovivaistiche della provincia nell'ambito delle attività di contrasto al caporalato e al lavoro sommerso.

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    • Le verifiche hanno interessato tre aziende tra Marsala e Petrosino. Su otto lavoratori controllati, tutti di nazionalità straniera, sei sono risultati impiegati senza regolare assunzione.

    Nel corso degli accertamenti sono emerse numerose violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, a un'azienda di Marsala sono state contestate irregolarità relative alla mancata sorveglianza sanitaria, all'omessa formazione dei lavoratori, alla mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale e all'assenza della documentazione obbligatoria in materia di sicurezza. Analogie irregolarità sono state riscontrate anche in un'azienda di Petrosino.

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    • I due titolari sono stati deferiti in stato di libertà all'Autorità giudiziaria. Per l'azienda marsalese è stato inoltre disposto il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, sia per le gravi violazioni in materia di sicurezza sia per l'impiego di quattro lavoratori in nero su quattro presenti.

    Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per 48.200 euro, di cui 9.200 euro come somme aggiuntive, oltre ad ammende per 17.807,92 euro.

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