  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Effeviauto dal 11 giugno R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Castelvetrano, al via la definizione agevolata delle entrate comunali

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-06-12

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, al via la definizione agevolata delle entrate comunali

L’Amministrazione comunale di Castelvetrano ha annunciato sulla propria pagina Facebook l’avvio della definizione agevolata delle entrate comunali, una misura che consentirà a cittadini e imprese di regolarizzare la propria posizione debitoria beneficiando dell’azzeramento delle sanzioni amministrative. Le domande potranno essere presentate dal 18 giugno al 18 agosto 2026.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • In questo lasso di tempo i cittadini e imprese potranno presentare domanda per regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti del Comune beneficiando dello stralcio totale delle sanzioni amministrative. La misura consente inoltre di definire anche singole posizioni debitorie e di scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione o la rateizzazione fino a 54 rate bimestrali.

    L’iniziativa punta a favorire il rientro dei debiti accumulati nel tempo attraverso condizioni particolarmente vantaggiose, offrendo un’opportunità concreta a famiglie, lavoratori, pensionati, professionisti e imprese. Per informazioni e assistenza nella compilazione delle domande, i contribuenti potranno rivolgersi all’Ufficio Tributi presso il plesso di Via delle Rose. L’avviso completo è disponibile sul sito istituzionale del Comune.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Di Stefano Soluzioni Partanna H2 dal 3 giugno
  • E-Medical Santa Ninfa H2 dal 11 giugno
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Saladino Moto dal 12 maggio H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • a4 lisciandra
  • Camagna h2
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Giugno - Il lettore scrive: "Cumulo di fogliame in piazza Diodoro Siculo", la segnalazione di un lettore

    09 Giugno - Il lettore scrive: "Telecamere contro l'abbandono dei rifiuti e nei pressi di Museo e Biblioteca?"

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

    11 Maggio - Il lettore scrive, via Partanna tra cantieri, polvere e traffico: “Residenti esasperati”

    I più letti

    Ruba alcolici al supermercato, carabinieri arrestano 54enne

    Ruba auto dell'Asp a Castelvetrano, donna fermata dai Carabinieri nelle campagne di Granitola

    Straordinario successo per la danza castelvetranese: Giorgia Firenze è Campionessa Italiana 2026

    Castelvetrano, auto si schianta contro muretto per scarsa visibilità causa incendio

    Incidente sulla SP13 a Castelvetrano: due auto coinvolte, feriti in ospedale