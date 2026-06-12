Castelvetrano, al via la definizione agevolata delle entrate comunali

di: Redazione - del 2026-06-12

L’Amministrazione comunale di Castelvetrano ha annunciato sulla propria pagina Facebook l’avvio della definizione agevolata delle entrate comunali, una misura che consentirà a cittadini e imprese di regolarizzare la propria posizione debitoria beneficiando dell’azzeramento delle sanzioni amministrative. Le domande potranno essere presentate dal 18 giugno al 18 agosto 2026.

In questo lasso di tempo i cittadini e imprese potranno presentare domanda per regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti del Comune beneficiando dello stralcio totale delle sanzioni amministrative. La misura consente inoltre di definire anche singole posizioni debitorie e di scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione o la rateizzazione fino a 54 rate bimestrali.

L’iniziativa punta a favorire il rientro dei debiti accumulati nel tempo attraverso condizioni particolarmente vantaggiose, offrendo un’opportunità concreta a famiglie, lavoratori, pensionati, professionisti e imprese. Per informazioni e assistenza nella compilazione delle domande, i contribuenti potranno rivolgersi all’Ufficio Tributi presso il plesso di Via delle Rose. L’avviso completo è disponibile sul sito istituzionale del Comune.