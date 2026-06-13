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Incendio tra Castelvetrano e S. Ninfa. A fuoco vasta area in contrada Besi

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del 2026-06-13

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Immagine articolo: Incendio tra Castelvetrano e S. Ninfa. A fuoco vasta area in contrada Besi

Vasto incendio tra Castelvetrano e Santa Ninfa: impegnate le squadre dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo  CASTELVETRANO – Un vasto incendio si è sviluppato nelle scorse ore in contrada Besi, nell’area compresa tra i territori di Castelvetrano e Santa Ninfa, rendendo necessario un importante dispiegamento di uomini e mezzi per contenere l’avanzata delle fiamme.

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    • A supporto delle operazioni di spegnimento sono intervenute la Delegazione di Castelvetrano  e la Delegazione di Santa Ninfa dell’ ANVVFC, che hanno operato in stretto coordinamento con il Corpo Forestale della Regione Siciliana e con i Vigili del Fuoco.  Particolarmente complesse le operazioni a causa della presenza, nell’area interessata dall’incendio, di un vasto impianto fotovoltaico.

    Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, sono infatti giunte a ridosso delle infrastrutture energetiche, imponendo agli operatori la massima attenzione e professionalità per evitare conseguenze ben più gravi.  L’intervento tempestivo delle squadre impegnate sul campo ha consentito di contenere il fronte del fuoco e di scongiurare il coinvolgimento di una vicina sottostazione elettrica al servizio di un ulteriore grande impianto fotovoltaico presente nella zona. Una situazione particolarmente delicata che avrebbe potuto determinare danni ingenti e ulteriori criticità per la sicurezza dell’area.
    Le operazioni si sono protratte per diverse ore e hanno richiesto un intenso lavoro di coordinamento tra tutte le forze impegnate, confermando ancora una volta l’importanza della collaborazione tra volontariato organizzato e strutture istituzionali di soccorso.  L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo ha espresso il proprio ringraziamento a tutti gli operatori intervenuti per la professionalità, l’impegno e lo spirito di servizio dimostrati durante l’emergenza.

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