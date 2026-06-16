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Da “Di Stefano Gomme” tutti i controlli per l’estate in sicurezza. Cerchi deformati? L’innovativo Speedy Round Plus

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di: Publiredazionale - del 2026-06-16

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Immagine articolo: Da “Di Stefano Gomme” tutti i controlli per l’estate in sicurezza. Cerchi deformati? L’innovativo Speedy Round Plus

Con l’arrivo delle alte temperature, dedicare attenzione ai pneumatici diventa essenziale per viaggiare in sicurezza e ottimizzare le prestazioni del veicolo. Dopo i mesi invernali, infatti, gomme e cerchi possono aver subito usura, piccoli danni o variazioni di pressione che incidono su comfort di guida, consumi e tenuta di strada.

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    • Affidarsi a professionisti specializzati consente di individuare tempestivamente eventuali problemi e garantire prestazioni ottimali in ogni condizione di guida. A Castelvetrano, Di Stefano Gomme offre servizi di vendita, installazione e riparazione di pneumatici delle migliori marche, oltre a interventi di equilibratura, convergenza e ripristino dei cerchi, per affrontare la stagione estiva con la massima tranquillità.

    Tra le tecnologie più innovative impiegate nella manutenzione dei cerchi in lega spicca il sistema di raddrizzamento automatico Speedy Round Plus, progettato per ripristinare con precisione la geometria originale dei cerchi deformati. Grazie a un elemento riscaldante integrato, il metallo viene trattato in modo controllato durante la fase di riparazione, favorendo interventi più accurati e riducendo il rischio di sollecitazioni indesiderate sul materiale. Il sistema consente inoltre di operare contemporaneamente su più lavorazioni grazie alla presenza di un tornio indipendente, ottimizzando tempi e produttività in officina. Compatibile con cerchi di diverse dimensioni, generalmente da 10 a 28 pollici, rappresenta una soluzione efficace per garantire sicurezza, comfort di guida e una maggiore durata del gruppo ruota-pneumatico.

    Di Stefano Gomme, piazza S. Maria della Sanità, dietro Chiesa della Salute, di fronte Rifornimento Agip a Castelvetrano, per info contatta il 3421270457

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