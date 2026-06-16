Castelvetrano ottiene un contributo regionale per la Biblioteca Comunale “Leonardo Centonze”

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-16

L’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana ha assegnato al Comune un contributo di 5.000 euro destinato alla conservazione del patrimonio librario e all’acquisto di nuove pubblicazioni.

Il finanziamento è stato concesso nell’ambito dell’avviso regionale disciplinato dal Decreto Dirigenziale n. 3246 del 29 maggio 2026. Castelvetrano figura tra gli enti ammessi al contributo e rientra tra i Comuni della provincia di Trapani che hanno ottenuto l’importo massimo previsto.

Le somme assegnate consentiranno di incrementare il patrimonio bibliografico della biblioteca cittadina, arricchendo l’offerta culturale a disposizione degli utenti, e di sostenere interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dei beni librari custoditi all’interno della struttura.