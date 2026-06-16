Castelvetrano, oltre 42 mila euro dalla Regione per spiagge più pulite e accessibili

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-16

Nuove risorse regionali in arrivo per il litorale di Castelvetrano. Il Comune ha ottenuto complessivamente 42.482 euro dalla Regione Siciliana per interventi finalizzati al miglioramento della qualità, dell'accessibilità e della fruibilità delle spiagge del territorio.

Nel dettaglio, 26.089 euro sono stati assegnati dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente per la pulizia degli arenili e il miglioramento della fruizione del demanio marittimo. Altri 16.393 euro saranno invece destinati all'acquisto e alla posa di passerelle e strutture dedicate a facilitare l'accesso alle spiagge libere alle persone con disabilità.

Le risorse consentiranno di rafforzare i servizi lungo la fascia costiera, con interventi che puntano su decoro, inclusione, tutela ambientale e valorizzazione turistica del litorale castelvetranese.