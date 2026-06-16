Marinella, dopo i danni del ciclone Harry in arrivo gli interventi di ripristino del porto

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-16

Pontili danneggiati, accumuli di sabbia e posidonia, difficoltà per le attività della pesca e per la navigazione. A distanza di mesi dal passaggio del ciclone Harry, che dal 18 gennaio scorso ha colpito duramente le coste siciliane, il porticciolo di Marinella di Selinunte continua a presentarsi in condizioni che residenti e operatori del settore definiscono uno scempio.

I danni provocati dalle violente mareggiate hanno compromesso la piena funzionalità dell'approdo, infrastruttura fondamentale per la borgata marinara e per l'intero comparto turistico e peschereccio del territorio. Una situazione che ha suscitato preoccupazioni e richieste di intervento da parte della comunità locale.

Adesso, però, arriva una risposta concreta dalla Regione Siciliana. Nell'Ordinanza n. 99 del 12 giugno 2026 del Presidente della Regione, nella qualità di Commissario Delegato per l'emergenza, è stato inserito anche l'intervento destinato al porto di Marinella di Selinunte tra quelli ritenuti urgenti per il ripristino delle infrastrutture danneggiate dal maltempo.

Il progetto prevede il rafforzamento delle barriere protettive e dei frangiflutti, opere indispensabili per difendere il bacino portuale dalle future mareggiate. Saranno inoltre riparati i pontili danneggiati e verranno eseguite operazioni di rimozione della sabbia e degli accumuli di posidonia che oggi ostacolano la navigazione e limitano l'utilizzo delle aree portuali.

L'obiettivo è restituire piena efficienza a una struttura strategica per l'economia locale, la pesca e il turismo. Per Marinella di Selinunte si tratta di un intervento atteso da tempo e considerato fondamentale per superare una situazione di degrado che, dopo gli eventi calamitosi di gennaio, ha profondamente segnato il volto del porticciolo.