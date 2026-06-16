Marinella e Triscina, stop ai cantieri durante l'estate. Ordinanza del Sindaco

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-16

Il Comune di Castelvetrano ha disposto la sospensione temporanea dei lavori nei cantieri edili di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte durante il periodo di maggiore affluenza turistica. Il provvedimento, adottato tramite ordinanza sindacale, mira a garantire maggiore sicurezza, decoro urbano e una migliore fruibilità degli spazi pubblici da parte di residenti e visitatori.

Secondo quanto stabilito dall'ordinanza, nella zona A3 di Marinella la sospensione dei lavori entrerà in vigore dal 27 giugno al 6 settembre 2026. Nelle restanti aree di Marinella e nella frazione di Triscina, invece, il blocco scatterà dal 5 luglio e resterà in vigore fino al 6 settembre 2026. Entro le date previste, dovranno essere rimossi dalle aree pubbliche materiali edili, ponteggi, mezzi d'opera, depositi temporanei e qualsiasi altra occupazione collegata ai cantieri che possa limitare la libera circolazione o la piena fruizione di strade, marciapiedi e spazi pubblici.

L'amministrazione comunale sottolinea come la misura sia finalizzata a migliorare l'accoglienza turistica e la vivibilità delle due località balneari durante i mesi estivi, caratterizzati da una significativa presenza di visitatori. Restano esclusi dalla sospensione gli interventi urgenti e indifferibili legati alla pubblica incolumità, le opere di messa in sicurezza e i lavori pubblici espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.