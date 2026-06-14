Castelvetrano, premiati i vincitori della prima edizione del Concorso “Ninni Fiore”

di: Redazione - del 2026-06-14

Si è svolta presso l’Auditorium Sant’Agostino di Castelvetrano la cerimonia conclusiva della prima edizione del Concorso “Ninni Fiore”, promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori di Trapani e dedicato alla memoria di Innocenzo “Ninni” Fiore, figura di riferimento del MCL siciliano e protagonista della vita civile e politica del territorio.

Innocenzo Fiore (cardiologo, amministratore locale, dirigente regionale e nazionale MCL) ha segnato con la sua presenza e partecipazione attiva il primo trentennio del Movimento Cristiano Lavoratori di Sicilia. La città di Castelvetrano-Selinunte, che ha lo ha visto crescere nell’impegno civile e lo ha apprezzato da protagonista della vita politica, nell’aprile 2012 gli ha intitolato l’Auditorium Sant’Agostino, dove si è tenuto l'evento. Dal settembre 2007 il Reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Mazara Del Vallo porta il suo nome. A noi piace anche ricordare l’esperienza del Centro ANCAAR di Craiova in Romania per ragazzi autistici che gli venne intitolato nel maggio 2005, su iniziativa della Presidenza Generale MCL.

Ad oltre 20 anni dalla prematura scomparsa, resta un vuoto incolmabile - dice Giorgio D'Antoni (Presidente MCL Sicilia) - ma anche un solco profondo, che induce ad "una nuova semina per ricucire il Paese" come ci esortava a fare Papa Francesco nell'ultima udienza del 9 dicembre 2022 (50° dalla fondazione).

Oggi sarebbe lieto di trovare il Movimento trapanese in salute, degnamente rappresentato in ambito nazionale ed ai vertici di quello regionale; sempre più presente ed attivo nella collettività. Ripartiamo allora dalla sua ispirazione, dedicandogli il Concorso che oggi si è pienamente realizzato alla presenza di tanti amici e dirigenti che ne hanno condiviso il percorso.

Il nostro Movimento - aggiunge Giovanni Sinacori (Presidente MCL Trapani) - con determinazione ha voluto legare al nome di Ninni Fiore un concorso, dedicato ai giovani maturandi della provincia di Trapani, con il preciso scopo di sollecitare, incoraggiare, favorire un dibattito su una tematica di vitale importanza: il lavoro contestualizzato nel territorio in cui si vive. Il percorso, favorevolmente accolto dalla famiglia (presenti: la moglie Nuccia, il figlio Angelo, i fratelli Tonino e Giuseppina), si prefigge di contribuire ad esprimere le potenzialità, la capacità di suggerire soluzioni, di individuare nuovi orizzonti ai giovani che non devono mai rinunciare a misurarsi, a sperimentarsi, a sperare in un futuro migliore.

Conosciamo l’enorme difficoltà che presenta la tematica e le tante implicazioni che comporta (denatalità, invecchiamento della popolazione, salari bassi, politiche ancora inadeguate), ma allo stesso tempo desideriamo "seminare un granello" che vada nella direzione da sempre auspicata e frutto del nostro richiamo al Magistero della Chiesa: la ricerca di possibili spiragli di cambiamento e di progresso generale per il bene comune, ha sottolineato Francesco Saverio Calcara (Responsabile del Dipartimento Cultura di MCL Trapani).

Tra gli elaborati pervenuti - e spiace registrare l'assenza degli istituti scolastici della Città - sono stati premiati "ex aequo" (come da regolamento):

- Federico Salvatore Canova (classe V sez. A Liceo Classico "Ist. Pascasino-Giovanni XXIII" di Marsala);

- Chiara Pantaleo (classe V sez. F Scienze Umane "Ist. Pascasino-Giovanni XXIII" di Marsala);

- Francesca Rosella (classe V sez. A Liceo Scientifico Sportivo "Paolo Ruggieri" di Marsala).

A ciascuno di loro, oltre al plauso sincero, la biografia di Ninni Fiore (curata da Attilio L. Vinci, Edizioni Lithos) omaggiata da Enzo Di Stefano, una pergamena ricordo, sono stati assegnati € 1.000 per gli studi futuri.