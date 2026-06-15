Controlli straordinari dei Carabinieri nel weekend, arrestato uno spacciatore

del 2026-06-15

Un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e tre denunce sono il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nel fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Trapani, nell’ambito delle direttive stabilite dalla Prefettura durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’operazione, finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei reati nelle aree maggiormente frequentate del centro cittadino e interessate dal fenomeno della movida, si è aggiunta ai consueti servizi svolti dai reparti del Comando Provinciale dei Carabinieri.

Nel corso dei controlli, i militari hanno arrestato in flagranza di reato un giovane trapanese di 21 anni, sorpreso nei pressi della Casina delle Palme mentre cedeva una dose di cocaina a un turista polacco. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria che, al termine dell’udienza, non ha disposto ulteriori misure nei confronti dell’indagato.

Tre, invece, i giovani deferiti alla Procura della Repubblica di Trapani. Si tratta di un 25enne trovato in possesso di un fucile da sub trasportato senza giustificato motivo durante un controllo stradale; di un 20enne che, fermato alla guida della propria autovettura, ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento alcolemico mediante etilometro; e di un 26enne risultato positivo al precursore per oppiacei e cocaina che ha successivamente rifiutato di effettuare gli accertamenti tossicologici previsti.

L’attività di controllo ha inoltre consentito di identificare 120 persone, verificare 70 veicoli, contestare 38 violazioni al Codice della Strada e controllare tre soggetti sottoposti a misure cautelari o alternative alla detenzione. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani ha annunciato che tali servizi straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane, soprattutto in vista dell’imminente stagione estiva e del conseguente aumento di giovani, turisti e visitatori, con l’obiettivo di contribuire al mantenimento della sicurezza pubblica e alla tutela della cittadinanza.