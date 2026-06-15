Castelvetrano, estate e rischio incendi: l’importanza della prevenzione. L’appello del Resp. Distaccamento VVFF

di: Redazione - del 2026-06-15

Con l’avvicinarsi della stagione estiva cresce anche il rischio incendi, una minaccia che ogni anno mette a dura prova il territorio, l’ambiente e la sicurezza dei cittadini. Il Capo Reparto e Responsabile del Distaccamento di Castelvetrano dei Vigili del Fuoco, Giovanni Sgaraglino, con oltre 35 anni di esperienza lancia un appello alla prevenzione e al senso civico, invitando istituzioni e comunità a fare squadra per proteggere e valorizzare il patrimonio naturale di Castelvetrano e del suo comprensorio.

"Dopo oltre 35 anni di servizio nei Vigili del Fuoco, di cui più di 25 trascorsi operativamente nel territorio di Castelvetrano, sento il dovere di condividere una riflessione che nasce dall’esperienza diretta e dall’amore per questa terra. Ogni anno, con l’arrivo della stagione estiva, il fenomeno degli incendi torna a rappresentare una grave minaccia per l’ambiente, per la sicurezza dei cittadini e per l’economia del territorio. Quest’anno il rischio appare ancora più elevato: le abbondanti piogge invernali hanno favorito la crescita della vegetazione spontanea e, in molte aree, terreni incolti ed erbacce costituiscono un potenziale combustibile pronto ad alimentare rapidamente le fiamme. Chi opera quotidianamente negli interventi di soccorso conosce bene le conseguenze di questi eventi: ettari di campagna devastati, danni alle aziende agricole, rischi per le abitazioni e un impatto ambientale che richiede anni per essere recuperato.

Per questo motivo ritengo fondamentale investire sempre di più nella prevenzione e nella sensibilizzazione. Informare i cittadini sui comportamenti corretti, ricordare le responsabilità civili e penali legate agli incendi boschivi e promuovere una maggiore cura dei terreni possono contribuire concretamente a ridurre il numero degli eventi e i danni che ne derivano. La prevenzione è una responsabilità collettiva. Istituzioni, associazioni, operatori del settore e cittadini possono fare la propria parte affinché il nostro territorio venga preservato e valorizzato. Tra poche settimane il nostro comprensorio accoglierà visitatori e turisti attratti dalle sue bellezze naturali, storiche e culturali. Offrire loro un paesaggio integro e curato significa anche tutelare l’immagine e il futuro economico della nostra comunità. L’auspicio è che questa stagione possa essere affrontata con maggiore attenzione, collaborazione e senso civico da parte di tutti. Difendere il territorio dagli incendi non è soltanto un dovere delle squadre di soccorso, ma un impegno che riguarda l’intera collettività".