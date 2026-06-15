  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • A3 Conad
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Effeviauto dal 11 giugno R2
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Chiusa Sclafani celebra la ciliegia, chef castelvetranese delizia tutti con la sua ricetta

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-06-15

Commenti
Immagine articolo: Chiusa Sclafani celebra la ciliegia, chef castelvetranese delizia tutti con la sua ricetta

Grande partecipazione e straordinario successo per la Sagra della Ciliegia che si è svolta ieri, 14 giugno 2026, a Chiusa Sclafani. La manifestazione, dedicata alla valorizzazione della rinomata ciliegia Ferrovia del territorio, ha richiamato numerosi visitatori provenienti da ogni parte della Sicilia, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi del panorama enogastronomico regionale.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Tra i momenti più apprezzati della giornata, lo show cooking dello chef Nino Leo di Castelvetrano, che insieme al suo staff ha presentato in anteprima assoluta un piatto innovativo e sorprendente: le busiate con ciliegia Ferrovia di Chiusa Sclafani e gambero. Una proposta gastronomica che ha saputo coniugare tradizione e creatività, conquistando il palato del numeroso pubblico presente. L'originalità della ricetta e la qualità degli ingredienti hanno suscitato grande interesse e consenso, tanto da rendere lo show cooking uno degli eventi più seguiti dell'intera manifestazione. I visitatori hanno accolto con entusiasmo la proposta culinaria, premiando con applausi lo chef e il suo team.

    Un sentito ringraziamento è stato rivolto all'Amministrazione comunale di Chiusa Sclafani per l'organizzazione dell'evento, che ancora una volta ha saputo valorizzare le eccellenze locali e promuovere il territorio, attirando migliaia di persone e contribuendo alla crescita turistica ed economica dell'area. La Sagra della Ciliegia si conferma così un importante momento di incontro, cultura e promozione delle tradizioni siciliane, con la ciliegia Ferrovia protagonista indiscussa di una giornata all'insegna del gusto e della convivialità.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • E-Medical Santa Ninfa H2 dal 11 giugno
  • Di Stefano Soluzioni Partanna H2 dal 3 giugno
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Camagna h2
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Giugno - Il lettore scrive: "Cumulo di fogliame in piazza Diodoro Siculo", la segnalazione di un lettore

    09 Giugno - Il lettore scrive: "Telecamere contro l'abbandono dei rifiuti e nei pressi di Museo e Biblioteca?"

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

    11 Maggio - Il lettore scrive, via Partanna tra cantieri, polvere e traffico: “Residenti esasperati”

    I più letti

    Castelvetrano, auto si schianta contro muretto per scarsa visibilità causa incendio

    Incidente sul viadotto tra Menfi e Castelvetrano

    Ruba alcolici al supermercato, carabinieri arrestano 54enne

    Marinella, decoro urbano e rifiuti: l'ex immobile Grigoli al servizio delle attività commerciali

    Incendi lungo la SS115 e a Partanna, mobilitate le sezioni di Castelvetrano, Mazara e Santa Ninfa