Chiusa Sclafani celebra la ciliegia, chef castelvetranese delizia tutti con la sua ricetta

di: Redazione - del 2026-06-15

Grande partecipazione e straordinario successo per la Sagra della Ciliegia che si è svolta ieri, 14 giugno 2026, a Chiusa Sclafani. La manifestazione, dedicata alla valorizzazione della rinomata ciliegia Ferrovia del territorio, ha richiamato numerosi visitatori provenienti da ogni parte della Sicilia, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi del panorama enogastronomico regionale.

Tra i momenti più apprezzati della giornata, lo show cooking dello chef Nino Leo di Castelvetrano, che insieme al suo staff ha presentato in anteprima assoluta un piatto innovativo e sorprendente: le busiate con ciliegia Ferrovia di Chiusa Sclafani e gambero. Una proposta gastronomica che ha saputo coniugare tradizione e creatività, conquistando il palato del numeroso pubblico presente. L'originalità della ricetta e la qualità degli ingredienti hanno suscitato grande interesse e consenso, tanto da rendere lo show cooking uno degli eventi più seguiti dell'intera manifestazione. I visitatori hanno accolto con entusiasmo la proposta culinaria, premiando con applausi lo chef e il suo team.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto all'Amministrazione comunale di Chiusa Sclafani per l'organizzazione dell'evento, che ancora una volta ha saputo valorizzare le eccellenze locali e promuovere il territorio, attirando migliaia di persone e contribuendo alla crescita turistica ed economica dell'area. La Sagra della Ciliegia si conferma così un importante momento di incontro, cultura e promozione delle tradizioni siciliane, con la ciliegia Ferrovia protagonista indiscussa di una giornata all'insegna del gusto e della convivialità.