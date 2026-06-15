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Castelvetrano, oltre 3,3 milioni di euro per la viabilità rurale

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di: Comunicato Stampa - del 2026-06-15

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Immagine articolo: Castelvetrano, oltre 3,3 milioni di euro per la viabilità rurale

Finanziati tre progetti strategici per strade al servizio delle aziende agricole. Castelvetrano ottiene un importante risultato nell’ambito del bando regionale dedicato alla viabilità rurale. Nella graduatoria provvisoria sono stati ammessi a finanziamento tre progetti presentati dal Comune, per un importo complessivo superiore a 3,3 milioni di euro.

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    • Interventi su strade strategiche

    I tre interventi, del valore rispettivamente di 1.147.278 euro, 1.363.393 euro e 828.791 euro, riguardano la riqualificazione, l’ammodernamento e la messa in sicurezza di importanti arterie rurali. Le opere interesseranno collegamenti utilizzati da numerose aziende agricole e percorsi alternativi a infrastrutture principali come la SS115, la Bruca-Giallonghi e la provinciale per Partanna.

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    • Più sicurezza e sviluppo per il comparto agricolo

    Gli interventi consentiranno di migliorare la percorribilità delle strade e di ridurre i disagi per gli operatori agricoli, favorendo la competitività e lo sviluppo del settore, in linea con gli obiettivi del bando regionale.

    Il ruolo della progettazione comunale

    Soddisfazione da parte dell’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Lentini, che vede nel finanziamento un riconoscimento dell’attività di programmazione svolta negli ultimi anni. Determinante è stato il lavoro della IV Direzione Organizzativa – Lavori Pubblici, coordinata dall’architetto Vincenzo Barresi, che ha curato la progettazione delle opere ammesse a finanziamento.

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