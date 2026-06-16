  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • A3 Conad
  • Effeviauto dal 11 giugno R2
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Premio Letterario "Toga d'Onore" all’Avvocato castelvetranese Rizzuto

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-06-16

Commenti
Immagine articolo: Premio Letterario "Toga d'Onore" all’Avvocato castelvetranese Rizzuto

Cronaca di un'iniziativa nazionale tra diritto, memoria e letteratura narrativa.
​L’esercizio della professione forense non è soltanto un complesso intreccio di codici, udienze e memorie difensive, ma è, prima di tutto, un immenso serbatoio di storie umane.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Da questa profonda consapevolezza nasce il Premio Letterario Nazionale "Toga d'Onore", l'apprezzata iniziativa promossa con passione dall'associazione “Orgoglio di Toga” in stretta collaborazione editoriale con Herald Editore. Il concorso, interamente riservato ad avvocati e praticanti iscritti agli albi di tutto il territorio nazionale, invita i professionisti del diritto a svestire per un attimo i panni del rigido tecnicismo giuridico per narrare, attraverso racconti inediti, aneddoti, vicende reali o sapientemente romanzate, l'anima più autentica e vibrante del mondo giudiziario.

    Unire la Categoria nel Segno della Memoria

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • L'obiettivo cardine della manifestazione va ben oltre la pur nobile competizione letteraria: lo scopo profondo è infatti quello di rinsaldare lo spirito di unione, colleganza e appartenenza alla categoria. Ogni edizione si trasforma in un momento di altissimo valore ideale, volto a onorare e preservare la memoria di un illustre collega scomparso che, nel corso della propria carriera, ha dato eccezionale lustro e dignità all'Avvocatura italiana. Attraverso il ricordo dei grandi maestri del passato, il Premio traccia una linea di continuità ideale tra le generazioni di giuristi, offrendo ai giovani praticanti un modello etico e professionale a cui ispirarsi.

    Il percorso storico del premio ha saputo celebrare figure di primo piano del panorama forense nazionale. Tra le edizioni storiche si ricordano i prestigiosi omaggi alle figure degli avvocati Giovanni Cipollone, Titta Madìa e Giuseppe Gianzi. In tempi più recenti, la quinta edizione è stata dedicata alla memoria dell’Avv. Gian Antonio Minghelli, mentre l'ultimo bando ha omaggiato la figura dell’Avv. Giovanni Aricò, vedendo trionfare il collega Santi Terranova insieme ad altri stimati professionisti della penna e del foro.

    L'Antologia dei Migliori Racconti: Voci dal Fronte della Giustizia
    ​Come da tradizione del premio, i testi giudicati più meritevoli dalla giuria tecnica vengono selezionati e raccolti in un elegante volume antologico pubblicato da Herald Editore. Tra le pagine di queste edizioni, spiccano contributi capaci di fotografare con acume e pungente ironia le contraddizioni e i paradossi della vita nei tribunali, affrontando tematiche complesse con una sensibilità letteraria non comune.

    ​All'interno del prestigioso volume dell'Edizione 2025 – dedicato alla memoria dell'Avv. Gian Antonio Minghelli – brilla, tra gli altri, il racconto intitolato "Vita da praticante. Il teorema del 110%. L'Ape, la Signora confusa e la Conciliazione impossibile" a firma di Lorenzo Rizzuto. L'opera si distingue per la straordinaria capacità di condensare in una narrazione fluida, brillante e a tratti ironica, le peripezie, i sogni e le fatiche quotidiane che caratterizzano l'esordio dei giovani professionisti nel complesso labirinto della Giustizia italiana. 

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • E-Medical Santa Ninfa H2 dal 11 giugno
  • Di Stefano Soluzioni Partanna H2 dal 3 giugno
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Camagna h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Giugno - Il lettore scrive: "Cumulo di fogliame in piazza Diodoro Siculo", la segnalazione di un lettore

    09 Giugno - Il lettore scrive: "Telecamere contro l'abbandono dei rifiuti e nei pressi di Museo e Biblioteca?"

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

    11 Maggio - Il lettore scrive, via Partanna tra cantieri, polvere e traffico: “Residenti esasperati”

    I più letti

    Castelvetrano, auto si schianta contro muretto per scarsa visibilità causa incendio

    Incidente sul viadotto tra Menfi e Castelvetrano

    Marinella, decoro urbano e rifiuti: l'ex immobile Grigoli al servizio delle attività commerciali

    Incendi lungo la SS115 e a Partanna, mobilitate le sezioni di Castelvetrano, Mazara e Santa Ninfa

    Chiusa Sclafani celebra la ciliegia, chef castelvetranese delizia tutti con la sua ricetta