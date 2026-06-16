Premio Letterario "Toga d'Onore" all’Avvocato castelvetranese Rizzuto

di: Redazione - del 2026-06-16

Cronaca di un'iniziativa nazionale tra diritto, memoria e letteratura narrativa.

​L’esercizio della professione forense non è soltanto un complesso intreccio di codici, udienze e memorie difensive, ma è, prima di tutto, un immenso serbatoio di storie umane.

Da questa profonda consapevolezza nasce il Premio Letterario Nazionale "Toga d'Onore", l'apprezzata iniziativa promossa con passione dall'associazione “Orgoglio di Toga” in stretta collaborazione editoriale con Herald Editore. Il concorso, interamente riservato ad avvocati e praticanti iscritti agli albi di tutto il territorio nazionale, invita i professionisti del diritto a svestire per un attimo i panni del rigido tecnicismo giuridico per narrare, attraverso racconti inediti, aneddoti, vicende reali o sapientemente romanzate, l'anima più autentica e vibrante del mondo giudiziario.

Unire la Categoria nel Segno della Memoria

L'obiettivo cardine della manifestazione va ben oltre la pur nobile competizione letteraria: lo scopo profondo è infatti quello di rinsaldare lo spirito di unione, colleganza e appartenenza alla categoria. Ogni edizione si trasforma in un momento di altissimo valore ideale, volto a onorare e preservare la memoria di un illustre collega scomparso che, nel corso della propria carriera, ha dato eccezionale lustro e dignità all'Avvocatura italiana. Attraverso il ricordo dei grandi maestri del passato, il Premio traccia una linea di continuità ideale tra le generazioni di giuristi, offrendo ai giovani praticanti un modello etico e professionale a cui ispirarsi.

Il percorso storico del premio ha saputo celebrare figure di primo piano del panorama forense nazionale. Tra le edizioni storiche si ricordano i prestigiosi omaggi alle figure degli avvocati Giovanni Cipollone, Titta Madìa e Giuseppe Gianzi. In tempi più recenti, la quinta edizione è stata dedicata alla memoria dell’Avv. Gian Antonio Minghelli, mentre l'ultimo bando ha omaggiato la figura dell’Avv. Giovanni Aricò, vedendo trionfare il collega Santi Terranova insieme ad altri stimati professionisti della penna e del foro.

L'Antologia dei Migliori Racconti: Voci dal Fronte della Giustizia

​Come da tradizione del premio, i testi giudicati più meritevoli dalla giuria tecnica vengono selezionati e raccolti in un elegante volume antologico pubblicato da Herald Editore. Tra le pagine di queste edizioni, spiccano contributi capaci di fotografare con acume e pungente ironia le contraddizioni e i paradossi della vita nei tribunali, affrontando tematiche complesse con una sensibilità letteraria non comune.

​All'interno del prestigioso volume dell'Edizione 2025 – dedicato alla memoria dell'Avv. Gian Antonio Minghelli – brilla, tra gli altri, il racconto intitolato "Vita da praticante. Il teorema del 110%. L'Ape, la Signora confusa e la Conciliazione impossibile" a firma di Lorenzo Rizzuto. L'opera si distingue per la straordinaria capacità di condensare in una narrazione fluida, brillante e a tratti ironica, le peripezie, i sogni e le fatiche quotidiane che caratterizzano l'esordio dei giovani professionisti nel complesso labirinto della Giustizia italiana.