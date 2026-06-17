Partanna, danni a un fondo agricolo: Corte d'Appello conferma la condanna del Comune

di: Redazione - del 2026-06-17

La Corte d'Appello di Palermo ha confermato la condanna del Comune di Partanna per i danni provocati a un fondo agricolo in contrada Formeca-Camarro. La proprietaria del terreno, I.F., assistita dagli avvocati Giuseppe Argento e Luana Borrelli del Foro di Marsala, con studio legale a Gibellina, vede così definitivamente confermato il proprio diritto al risarcimento.

Con la sentenza pubblicata il 15 giugno 2026, la Prima Sezione Civile ha rigettato integralmente l'appello proposto dall'ente locale, confermando la decisione del Tribunale di Sciacca che aveva già riconosciuto alla proprietaria oltre 47 mila euro tra risarcimento dei danni e spese.

La vicenda trae origine da un vasto fenomeno erosivo che aveva interessato il fondo agricolo della donna. Secondo quanto accertato nel corso della consulenza tecnica d'ufficio, il dissesto sarebbe stato causato dall'anomalo afflusso di acque meteoriche provenienti dal sistema di raccolta comunale, risultato affetto da gravi carenze manutentive.

Nel respingere l'impugnazione del Comune, la Corte ha escluso la fondatezza della tesi secondo cui l'area danneggiata avrebbe natura demaniale, rilevando l'assenza di adeguati elementi probatori a sostegno di tale ricostruzione.

Le motivazioni della sentenza richiamano gli accertamenti tecnici che avevano evidenziato numerose criticità nella rete di smaltimento delle acque, tra cui caditoie ostruite e pozzetti intasati. Proprio tali inefficienze sarebbero state all'origine del fenomeno erosivo che ha compromesso il terreno agricolo.

I giudici hanno inoltre confermato l'esclusione di qualsiasi responsabilità di ANAS, ritenendo correttamente progettato e dimensionato il sistema di drenaggio di competenza della società. Con il rigetto dell'appello viene pertanto confermata la condanna del Comune di Partanna al pagamento del risarcimento già liquidato in primo grado, oltre alle spese del giudizio di secondo grado.