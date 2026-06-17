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Regione, via libera ad oltre 2 milioni di euro al Distretto D54 per famiglie e inclusione sociale

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di: Comunicato Stampa - del 2026-06-17

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Immagine articolo: Regione, via libera ad oltre 2 milioni di euro al Distretto D54 per famiglie e inclusione sociale

Oltre due milioni di euro per rafforzare i servizi sociali del territorio. È questo l'importante risultato ottenuto dal Distretto Socio-Sanitario D54, con Castelvetrano Comune capofila e comprendente i comuni di Campobello di Mazara, Santa Ninfa, Salaparuta, Poggioreale e Partanna.

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    • La Regione Siciliana ha infatti approvato il Piano di Attuazione Locale relativo alla Quota Servizi del Fondo Povertà, destinando al Distretto risorse complessive pari a 2.088.449 euro. Nel dettaglio, sono stati assegnati 1.046.890 euro per l'annualità 2024 e 1.041.559 euro per l'annualità 2025.

    Le somme saranno impiegate per potenziare gli interventi di contrasto alla povertà e sostenere le famiglie che vivono situazioni di disagio economico e sociale. Previsto inoltre il rafforzamento del servizio sociale professionale, delle équipe multidisciplinari e dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa rivolti alle persone più fragili.

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    • Il risultato è frutto dell'attività svolta dall'Ufficio di Piano del Distretto D54, guidato dal dottor Marcello Caradonna, che ha curato la programmazione territoriale e la definizione degli obiettivi strategici condivisi tra i comuni del distretto.

    L'approvazione del Piano rappresenta un'opportunità concreta per consolidare la rete dei servizi di protezione sociale presenti sul territorio e garantire interventi sempre più efficaci e mirati a favore delle famiglie e delle persone in condizioni di vulnerabilità, contribuendo a promuovere inclusione, autonomia e coesione sociale.

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