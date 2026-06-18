Cooperativa Insieme, arriva la sentenza: cinque condanne per bancarotta fraudolenta

di: Redazione - del 2026-06-18

Il Collegio del Tribunale Penale di Marsala ha pronunciato oggi sentenza nel procedimento relativo ai reati di bancarotta fraudolenta contestati a seguito del fallimento della Cooperativa Insieme e delle vicende ad essa collegate. Il Tribunale ha condannato Giuseppe Scozzari, Davide Matranga e Giuseppina Gisone alla pena di anni tre di reclusione. Sono stati inoltre condannati Vito Accardo e Valentina Corallo, amministratori della società I Locandieri, alla pena di anni due di reclusione.

All’esito della decisione, gli Avvocati Tancredi Bongiorno, difensore di Giuseppe Scozzari, Giuseppina Gisone, Vito Accardo e Valentina Corallo, ed Edoardo Alagna, difensore di Davide Matranga, hanno dichiarato: “Attendiamo di conoscere le motivazioni della sentenza prima di formulare valutazioni compiute. Prendiamo atto che le pene inflitte risultano sensibilmente inferiori rispetto a quelle richieste dalla Procura della Repubblica. Dopo il deposito delle motivazioni valuteremo con attenzione le ragioni della decisione e le iniziative difensive da intraprendere in sede di appello, poiché il dispositivo odierno non soddisfa la difesa.”

Resta inoltre in attesa di definizione l’altro procedimento penale relativo alle contestazioni di natura tributaria ed evasione fiscale, la cui discussione è prevista innanzi al Tribunale di Marsala il prossimo 23 giugno. In tale processo la Procura della Repubblica ha chiesto la condanna di Giuseppe Scozzari e Valentina Corallo alla pena di un anno e nove mesi di reclusione ciascuno.