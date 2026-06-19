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Marinella, al via la rimozione della posidonia: arrivata la ruspa al porticciolo

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di: Redazione - del 2026-06-19

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Immagine articolo: Marinella, al via la rimozione della posidonia: arrivata la ruspa al porticciolo

Sono ufficialmente iniziati questa mattina, venerdì 19 giugno 2026, gli interventi di rimozione della posidonia nell'area del porticciolo di Marinella. Intorno alle ore 9 è giunta sul posto la ruspa incaricata delle operazioni di pulizia, mentre circa trenta minuti più tardi hanno preso il via i lavori per la rimozione degli accumuli di posidonia presenti lungo il tratto interessato.

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    • L'arrivo del grosso mezzo è stato atteso al porticciolo alla presenza dei Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano e degli agenti del corpo di Polizia Municipale. Riserbo sui tempi di rimozione della posidonia ammassata. 

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