Da Castelvetrano a Mazara del Vallo: l’esperienza speciale dei giovani cresimati

di: Redazione - del 2026-06-19

Una giornata all’insegna della fede, dell’amicizia e della condivisione quella vissuta dai ragazzi che quest’anno hanno ricevuto il sacramento della Cresima presso la Chiesa della Santissima Annunziata di Castelvetrano, guidata dal parroco don Rino. I giovani cresimati sono partiti in treno da Castelvetrano per raggiungere Mazara del Vallo, dove hanno avuto l’opportunità di incontrare il Vescovo, Monsignor Angelo Giurdanella. L’incontro si è trasformato in un momento di crescita spirituale e di dialogo, caratterizzato da un clima di grande serenità e partecipazione.

Nel corso della giornata, i ragazzi hanno condiviso esperienze, riflessioni e momenti di fraternità, vivendo un’esperienza significativa che rappresenta un importante tassello nel loro cammino di fede. A rendere ancora più speciale l’iniziativa è stata l’atmosfera gioiosa che ha accompagnato ogni momento dell’incontro. Tra sorrisi e momenti di festa, non è mancato un finale sorprendente e coinvolgente: sulle note della canzone “Six Seven”, i giovani sono riusciti a coinvolgere anche il Vescovo in un simpatico ballo, suscitando entusiasmo e regalando emozioni a tutti i presenti.

Un’esperienza che resterà impressa nella memoria dei ragazzi e delle loro famiglie, testimoniando come la fede possa essere vissuta anche attraverso la gioia, la condivisione e la semplicità degli incontri autentici.