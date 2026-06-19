Campobello, il PD riparte: “Opposizione alla destra e proposte per la città”

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-19

Il Circolo del Partito Democratico di Campobello di Mazara riparte dall’ascolto, dall’opposizione alla maggioranza di destra e da un impegno concreto sui temi che riguardano la comunità, rilanciando la propria azione politica sul territorio. Si è svolta giovedì l'attesa assemblea degli iscritti e dei simpatizzanti del Circolo del Partito Democratico di Campobello di Mazara. Un incontro partecipato e caratterizzato da un dibattito franco, appassionato e costruttivo, che segna ufficialmente la ripartenza a pieno regime dell’attività politica del circolo.

Nel corso dell'assemblea è stata tracciata un'analisi profonda dello scenario post-elettorale. Il PD locale ha ribadito con forza e orgoglio la bontà della scelta strategica e valoriale compiuta durante l'ultima tornata amministrativa: quella di essersi posizionati in netta e coerente alternativa agli schieramenti di destra. Una scelta di campo identitaria, trasparente e necessaria per offrire ai cittadini una visione di futuro radicalmente diversa per Campobello. La linea politica emersa dall'assemblea è chiara e non lascia spazio a ambiguità:

Opposizione netta e intransigente a questa maggioranza di destra, di cui verranno evidenziate storture e mancanze. Nessun pregiudizio verso la città: il PD non farà un'opposizione ostruzionistica a prescindere, ma sarà guidato dal bene esclusivo della comunità. l'azione politica sarà vigile, attenta e rigorosa sugli atti amministrativi, a tutela della legalità e della trasparenza. La ripartenza del PD non è fatta solo di dichiarazioni, ma di azioni concrete già in campo. Il Circolo rivendica con forza la recente proposta condivisa e presentata insieme al Movimento 5 Stelle e al movimento "Controcorrente" sul tema cruciale dell'irriguo. Un'iniziativa che dimostra la capacità del PD di fare rete con le altre forze progressiste e di accendere i riflettori su problematiche vitali per l'economia agricola e il tessuto sociale del nostro territorio.

"Torniamo nelle piazze - si legge nella nota - e tra la gente con un entusiasmo rinnovato. Saremo sentinelle attente in Consiglio e fuori, ma soprattutto saremo una fucina di proposte concrete. Vogliamo stare accanto ai bisogni quotidiani dei cittadini di Campobello, offrendo risposte e non slogan. La nostra azione politica va avanti, con coraggio e a testa alta". Il Partito Democratico invita tutti i cittadini, i giovani e le forze vive della società civile a partecipare attivamente ai prossimi appuntamenti e ai tavoli tematici che verranno presto calendarizzati per costruire, insieme, l'alternativa di cui Campobello ha bisogno.