  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • A3 Conad
  • Effeviauto dal 11 giugno R2
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Campobello, il PD riparte: “Opposizione alla destra e proposte per la città”

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-19

Commenti
Immagine articolo: Campobello, il PD riparte: “Opposizione alla destra e proposte per la città”

Il Circolo del Partito Democratico di Campobello di Mazara riparte dall’ascolto, dall’opposizione alla maggioranza di destra e da un impegno concreto sui temi che riguardano la comunità, rilanciando la propria azione politica sul territorio. Si è svolta giovedì l'attesa assemblea degli iscritti e dei simpatizzanti del Circolo del Partito Democratico di Campobello di Mazara. Un incontro partecipato e caratterizzato da un dibattito franco, appassionato e costruttivo, che segna ufficialmente la ripartenza a pieno regime dell’attività politica del circolo.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Nel corso dell'assemblea è stata tracciata un'analisi profonda dello scenario post-elettorale. Il PD locale ha ribadito con forza e orgoglio la bontà della scelta strategica e valoriale compiuta durante l'ultima tornata amministrativa: quella di essersi posizionati in netta e coerente alternativa agli schieramenti di destra. Una scelta di campo identitaria, trasparente e necessaria per offrire ai cittadini una visione di futuro radicalmente diversa per Campobello. La linea politica emersa dall'assemblea è chiara e non lascia spazio a ambiguità:

    Opposizione netta e intransigente a questa maggioranza di destra, di cui verranno evidenziate storture e mancanze. Nessun pregiudizio verso la città: il PD non farà un'opposizione ostruzionistica a prescindere, ma sarà guidato dal bene esclusivo della comunità. l'azione politica sarà vigile, attenta e rigorosa sugli atti amministrativi, a tutela della legalità e della trasparenza. La ripartenza del PD non è fatta solo di dichiarazioni, ma di azioni concrete già in campo. Il Circolo rivendica con forza la recente proposta condivisa e presentata insieme al Movimento 5 Stelle e al movimento "Controcorrente" sul tema cruciale dell'irriguo. Un'iniziativa che dimostra la capacità del PD di fare rete con le altre forze progressiste e di accendere i riflettori su problematiche vitali per l'economia agricola e il tessuto sociale del nostro territorio.

    "Torniamo nelle piazze - si legge nella nota - e tra la gente con un entusiasmo rinnovato. Saremo sentinelle attente in Consiglio e fuori, ma soprattutto saremo una fucina di proposte concrete. Vogliamo stare accanto ai bisogni quotidiani dei cittadini di Campobello, offrendo risposte e non slogan. La nostra azione politica va avanti, con coraggio e a testa alta". Il Partito Democratico invita tutti i cittadini, i giovani e le forze vive della società civile a partecipare attivamente ai prossimi appuntamenti e ai tavoli tematici che verranno presto calendarizzati per costruire, insieme, l'alternativa di cui Campobello ha bisogno.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Di Stefano Soluzioni Partanna H2 dal 3 giugno
  • E-Medical Santa Ninfa H2 dal 11 giugno
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • a4 lisciandra
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Camagna h2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    18 Giugno - Il lettore scrive: “Deluso dell’inciviltà sulla spiaggia di Marinella”

    17 Giugno - Il lettore scrive: “Ripristinare la telecamera sulla strada zona Santa Teresa”

    09 Giugno - Il lettore scrive: "Cumulo di fogliame in piazza Diodoro Siculo", la segnalazione di un lettore

    09 Giugno - Il lettore scrive: "Telecamere contro l'abbandono dei rifiuti e nei pressi di Museo e Biblioteca?"

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    I più letti

    Castelvetrano piange Massimo Scorsone, chef apprezzato e volto noto della ristorazione

    Castelvetrano, denunciato 53enne panettiere dai Carabinieri

    Cooperativa Insieme, arriva la sentenza: cinque condanne per bancarotta fraudolenta

    Carabinieri sorprendono un ladro in azione dentro un appartamento

    Genova, investe e uccide un 29enne. Arrestato giovane di Montevago