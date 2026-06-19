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Messina Denaro: arrestato il medico Burrafato, trovata pistola con matricola abrasa

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di: Redazione - del 2026-06-19

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Immagine articolo: Messina Denaro: arrestato il medico Burrafato, trovata pistola con matricola abrasa

Un medico di Castelvetrano, Francesco Burrafato, 85 anni, ritenuto dagli investigatori vicino alla famiglia di Matteo Messina Denaro, è stato arrestato dopo il ritrovamento di una pistola con matricola abrasa nel corso di una perquisizione eseguita dai carabinieri del Ros su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Palermo. Burrafato è indagato per favoreggiamento aggravato alla mafia. Durante i controlli effettuati nella sua abitazione e in altri immobili a lui riconducibili, i militari hanno sequestrato l'arma, facendo scattare l'arresto in flagranza per detenzione abusiva di arma da fuoco. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Trapani, competente per territorio.

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    • La pistola sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare un eventuale coinvolgimento in episodi delittuosi o fatti di sangue. Secondo gli inquirenti, Burrafato sarebbe l'uomo indicato con il soprannome di "Parmigiano" nei cosiddetti "pizzini" riconducibili all'ex boss di Cosa nostra. Nelle annotazioni sequestrate durante le indagini, Rosalia Messina Denaro, sorella del capomafia, avrebbe dovuto richiedere all'uomo la somma di 40 mila euro per conto del fratello latitante.

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