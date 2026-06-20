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Grest 2026: la Guardia di Finanza incontra i bambini nel segno della legalità e del gioco

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di: Redazione - del 2026-06-20

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Immagine articolo: Grest 2026: la Guardia di Finanza incontra i bambini nel segno della legalità e del gioco

Una mattinata speciale all'insegna dell'educazione civica, della legalità e del divertimento ha coinvolto i bambini del Grest della Parrocchia San Francesco di Paola. Ospiti d'eccezione il Capitano della Guardia di Finanza e alcuni militari, protagonisti di un incontro che ha saputo trasformare l'apprendimento in un'esperienza indimenticabile. 

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    • La Parrocchia San Francesco di Paola ha vissuto una giornata ricca di entusiasmo e significato grazie alla visita della Guardia di Finanza di Castelvetrano. Il Capitano e tre militari hanno accolto con grande disponibilità e sensibilità l'invito del Grest 2026, regalando ai bambini un'esperienza educativa coinvolgente e divertente. Il Grest rappresenta da sempre un luogo di crescita, condivisione e formazione, dove i più piccoli imparano valori importanti attraverso attività capaci di lasciare un segno nel tempo. L'incontro con la Guardia di Finanza ha incarnato perfettamente questo spirito.

    I bambini hanno avuto l'opportunità di conoscere da vicino il lavoro svolto quotidianamente dai militari, salendo a bordo dell'auto di servizio, osservando alcuni strumenti in dotazione e ascoltando curiosità e racconti legati alla loro attività. Il momento più emozionante è arrivato quando hanno potuto azionare la sirena del veicolo: un'esplosione di gioia che ha coinvolto tutti i presenti. Attraverso il gioco e il contatto diretto, i piccoli partecipanti hanno compreso l'importanza delle Forze dell'Ordine come punto di riferimento per la sicurezza e la tutela della comunità. Un messaggio educativo trasmesso in modo semplice ed efficace.

    A testimoniare il successo dell'iniziativa è stato il gioco spontaneo nato a fine mattinata: molti bambini hanno iniziato a giocare a "Guardia e Ladri", trasformando quanto appreso in un momento di condivisione e divertimento. La comunità parrocchiale rivolge un sentito ringraziamento al Capitano e ai militari della Guardia di Finanza per la loro presenza e la preziosa attenzione dedicata ai più piccoli. Questo appuntamento rappresenta soltanto il primo di una serie di incontri che vedranno protagoniste anche altre Forze dell'Ordine, con l'obiettivo di promuovere insieme i valori della legalità, del rispetto e della cittadinanza attiva. Una giornata che ha confermato come l'educazione dei bambini sia davvero il risultato di un bellissimo gioco di squadra.

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