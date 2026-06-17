Selinunte, riapre l’ingresso dal lato Triscina: domenica 21 accesso gratuito al Parco

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-17

Riapre l’ingresso al Parco Archeologico di Selinunte dal lato Triscina. L’inaugurazione è in programma domenica 21 giugno alle ore 9 e segna il ritorno di un accesso particolarmente atteso dalla comunità locale, dai visitatori e dagli appassionati di archeologia.

Per celebrare l’evento, per l’intera giornata l’ingresso attraverso il varco di Triscina sarà gratuito fino alle ore 19. La riapertura è il risultato della collaborazione tra l’Amministrazione comunale, la direzione del Parco Archeologico di Selinunte, le associazioni Demetra e Progetto Triscina e numerosi volontari che hanno contribuito al recupero e alla valorizzazione dell’area.

L’accesso consente di raggiungere i suggestivi Santuari della Gaggera, tra cui il celebre Santuario di Demetra Malophoros, uno dei più importanti complessi religiosi della Sicilia greca. In attesa di una soluzione definitiva per la gestione continuativa del varco, è stato già stabilito che l’ingresso sarà aperto gratuitamente ogni prima domenica del mese.

Tra i progetti futuri figurano iniziative culturali, eventi di promozione del territorio e la realizzazione di una biblioteca tematica dedicata all’artista Marilena Monti nei locali dell’ingresso. «Non è soltanto una riapertura – ha dichiarato il sindaco Giovanni Lentini – ma l’inizio di un nuovo percorso di valorizzazione culturale, turistica e sociale per Triscina e per l’intero territorio».