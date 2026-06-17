Castelvetrano, denunciato 53enne panettiere dai Carabinieri

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-17

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Marsala, per commercio di sostanze alimentari nocive, un panettiere di 53 anni del posto. L’uomo è stato sorpreso, durante la notte, all’interno del laboratorio di panificazione in piena attività, privo della prescritta documentazione tecnica ed amministrativa per esercitare la professione.

Durante l’ispezione, i militari dell’Arma, hanno inoltre appurato che lo stesso fosse intento ad alimentare il fuoco del forno utile alla panificazione con legna ricavata da bancali industriali, molti dei quali verniciati o impregnati con prodotti chimici. Da ulteriori accertamenti sarebbe emersa anche la presenza di un minorenne che nel momento dell’accertamento era sprovvisto di regolare contratto di lavoro, motivo per il quale è stato richiesto l’intervento del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani e A.S.P. di Trapani per i successivi accertamenti.